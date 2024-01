Nuevo entrenador, los refuerzos, las obras y la agenda deportiva: así será el 2024 de Boca Juniors

Boca Juniors, con todo listo para comenzar su año deportivo

Año nuevo, vida nueva. Por la Ribera, presidente y técnico, nuevos también. Boca Juniors no tendrá como zanahoria a la Copa Libertadores en este 2024, pero sí competirá internacionalmente en la Sudamericana además de tener varios frentes nacionales (y un par de copas pendientes que deberían disputarse en el mediano y largo plazo). Con Juan Román Riquelme en el sillón presidencial y el reciente arribo de Diego Martínez como entrenador del plantel profesional, el Consejo de Fútbol trabaja en los refuerzos para delinear el equipo y la directiva proyecta algunas cuestiones referidas a la infraestructura en Ezeiza y Brandsen.

EL NUEVO ENTRENADOR

Cerca de la medianoche del viernes pasado, Boca Juniors formalizó la contratación de Diego Martínez como entrenador. Si bien era sabido que él era el elegido por la directiva xeneize, recién a fines de la última semana se saldaron diferencias con la dirigencia de Huracán para que se concretara su salida del club de Parque Patricios y se formalizara su arribo a la Ribera. ¿El detalle? Es la primera vez que el Consejo de Fútbol avala un contrato por dos años (será hasta diciembre de 2025) desde que está al mando del departamento de fútbol de la institución.

La gran ventaja con la que arrancará la pretemporada Martínez es que conoce a buena parte del plantel profesional boquense. Al margen de haber estudiado a cada jugador y haber enfrentado a casi todos cuando estuvo a cargo de Huracán y Tigre, el estratega de 45 años que pasó por todas las categorías del fútbol nacional se inició en la carrera de DT en las juveniles de Boca. Es por esto que más de una decena de futbolistas que se presentarán a la pretemporada pasaron por sus pizarrones. En tanto, otros tres fueron externos: Lucas Blondel (Tigre), Ezequiel Bullaude y Miguel Merentiel (Godoy Cruz).

Diego Martínez posa junto al Chelo Delgado durante la firma de su contrato

EL MERCADO DE PASES

El Consejo de Fútbol tiene varias negociaciones abiertas. Lo de Arturo Vidal parece haber quedado trunco luego de un coqueteo que el chileno ya había hecho a través de sus redes sociales en mercados anteriores. Además, considerando que las miradas también estaban apuntadas a Éver Banega, quien ya se despidió de Al-Shabab aunque todavía no está resuelta su salida del club saudí con el que tenía contrato hasta mediados de 2024, sería ilógico pensar en que ambos firmaran. De todas formas, lo del mediocampista argentino quedó stand by ya que se filtró que los árabes pretenden 4 millones de dólares para liberarlo.

En la defensa, un nombre que viene dando vueltas desde hace rato es el de Alan Franco, ex Independiente y de paso por la selección argentina. Cubierto en ambos laterales, Martínez buscaría reforzar una zaga central que en principio estará conformada por Nicolás Figal y Marcos Rojo como titulares, mientras que por detrás aparecen Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Aaron Anselmino (a Facundo Roncaglia no le renovaron el contrato al igual que al Pulpo González).

Boca preguntó por Kevin Zenón, mediocampista de Unión de Santa Fe que podría disputar el Preolímpico con la Selección Sub 23

En tanto, la idea es conseguir un mediocampista ofensivo izquierdo. Los tres nombres que asomaron en este mercado son los de Rubén Botta (descendió con Colón y busca club en Primera), Kevin Zenón (el presidente de Unión manifestó que pedirán 4 millones de dólares por el 80% de su ficha) y el paraguayo Matías Rojas, quien había sido sondeado anteriormente por Boca y podría quedar libre del Corinthians por falta de pago.

En el rubro salidas, Marcos Rojo descartó ser traspasado a Inter Miami y Palmeiras de Brasil, mientras que Botafogo se bajó de la lucha por Cristian Medina, por quien llegó a ofertar entre 7 y 9 millones de dólares. No obstante, otros equipos podrían ir a la carga por el talentoso volante, junto a otros juveniles como Valentini y Equi Fernández, que son seguidos desde Europa. En principio, Valentín Barco puede ser vendido de un momento a otro, aunque el Consejo de Fútbol pretende renovarle el vínculo con una mejora sustancial en los números y así aumentar su cláusula de salida que hoy asciende a 10 millones de dólares.

Frank Fabra, con contrato, seguiría pese a haber quedado tocado anímicamente tras su expulsión en la final de la Libertadores contra Fluminense. Y Diego Martínez tendrá que definir la permanencia de Darío Benedetto (corre detrás con Edinson Cavani y Miguel Merentiel), Norberto Briasco, Jorman Campuzano y Juan Ramírez, entre otros. Además, resolver si mantendrá en el plantel a alguno de los jugadores que vuelven de sus respectivos préstamos, con algunos casos conocidos como los de Aaron Molinas, Agustín Obando y Gabriel Vega.

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

El Predio de Ezeiza pasaría a llamarse Carlos Bianchi

Aparte de refaccionar un viejo galpón ubicado en la calle Brandsen en el que había objetos en desuso como las luces viejas de la Bombonera y las butacas celestes que se reemplazaron en el último tiempo para dar espacio a un nuevo centro polideportivo con cancha de básquet y vóley, SUM, cafetería y gimnasio, las principales obras tendrán lugar en el Boca Predio. Además, la expectativa reina por la posible ampliación del estadio Alberto J. Armando en estos cuatro años.

Es un hecho que la Comisión Directiva aprobará la modificación del nombre del complejo en el que se entrena el plantel profesional y las divisiones inferiores. El Centro de Entrenamiento de Ezeiza pasaría a llamarse Carlos Bianchi, en homenaje al Virrey. Un dato no menor es que Margarita Bianchi se acercó hasta La Bombonera para votar al oficialismo liderado por Riquelme. Así las cosas, con la puerta abierta para que el emblemático DT se sume al club en el lugar que disponga, por ahora lo concreto es que quedaría inmortalizado en otro reducto del club, así como su estatua se luce en el anillo interno del estadio.

Y en Ezeiza habrá más obras. Román confirmó en reunión de Comisión Directiva que parte del dinero recaudado en su partido despedida será para levantar un gimnasio para los juveniles en el Predio. Este nuevo espacio empezaría a levantarse en las próximas semanas. En tanto, a mediano plazo, la idea es montar un hotel para que los futbolistas de Primera e inferiores puedan hospedarse allí mismo. “Queremos que La Bombonera esté más linda, como hacemos acá en el predio, que es un lujo. Soñamos con que si tenemos la suerte de seguir en el club, hacer el hotel y sigamos creciendo. Si seguimos en el club, el hotel lo vamos a hacer. Es lo único que nos falta para poder decir que estamos a la altura de los mejores clubes del mundo”, fue la promesa del presidente.

Riquelme habla de la construcción de un hotel en Ezeiza

Con la derrota de la oposición en las elecciones, quedó descartada la chance de construir una nueva Bombonera en Casa Amarilla. Aunque Román no brindó precisiones respecto al desarrollo del proyecto 360, uno de los caballitos de batalla de Jorge Amor Ameal en la campaña de 2019, el ídolo sí aseguró que buscará sentarse con los vecinos frentistas para invitarlos a la cancha de Boca a ver algún partido y conocer sus necesidades para definir la compra de sus propiedades.

“Que la cancha de Boca sea la más linda del mundo es gracias a nuestros hinchas. No es mentira, cuando la gente empieza a saltar, es una experiencia increíble. El que tuvo la suerte de ser futbolista no lo va a volver a vivir nunca más. Yo quiero que la Bombonera sea una fiesta. A la gente no hay que prometerle cosas que no se pueden hacer”, profundizó sobre el tema en su momento. ¿Darán lugar a que vuelva a ser considerado el Proyecto Esloveno Plus y se decline el Bombonera 360?

LA AGENDA DE BOCA EN 2024

Boca ya tiene las fechas en las que competirá por la Copa de la Liga (primer semestre del año), la Liga Profesional (segundo), la Sudamericana y la Copa Argentina.

Su debut oficial será el fin de semana del 28 de enero, contra Platense en Vicente López, en un duelo correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga. Casi con seguridad, el Superclásico contra River válido por la Fecha 7 (interzonal) en el Monumental se disputará el domingo 25 de febrero. El Xeneize definirá si se clasifica a los cuartos de final de la copa nacional el fin de semana del domingo 14 de abril, ante Godoy Cruz en la Bombonera.

La Copa Sudamericana, la nueva obsesión de Boca (Créditos: Conmebol)

En lo que respecta a la Liga Profesional, se iniciará al término del primer certamen del año. Es decir que Boca visitará a Atlético Tucumán por la primera fecha el fin de semana del domingo 12 de mayo (la segunda jornada también será visitante de Central Córdoba de Santiago del Estero). En tanto, el Superclásico en la Bombonera sería el domingo 22 de septiembre, por la Fecha 15.

Antes de la Liga Profesional, el conjunto de Diego Martínez debutará por la Copa Argentina y la Sudamericana. En cuanto a la copa nacional, el rival será Central Norte de Salta (el match se disputará en febrero o marzo, con sede, día y horario todavía por resolver). A principios de marzo se llevará a cabo la fase preliminar del torneo continental, por lo que una vez concluida se realizará el sorteo de la fase de grupos. Boca será cabeza de serie y hay que remarcar que desde la temporada pasada, los clasificados a la Sudamericana se distribuyen en zonas de cuatro equipos: los primeros pasan a octavos de final y los segundos disputan los 16avos frente a los terceros de los grupos de la Libertadores. El conjunto azul y oro se estrenará a principios de abril y la final de la Copa será el sábado 23 de noviembre (con sede a definir).