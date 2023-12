Andrés D’Alessandro se cruzó con Adriano y le reclamó por una final de hace 19 años: “Nos quitaste la Copa América”

Dalessandro se cruzó con Adriano en un partido en Rio de Janeiro

En una jornada llena de nostalgia y camaradería en el emblemático estadio Maracaná de Brasil, se disputó el Partido de las Estrellas. Uno de los protagonistas de la noche fue Andrés D’Alessandro, no solo por demostrar una excelente forma física tras retirarse de los terrenos de juego, sino también por una conversación que mantuvo antes del inicio en la que recordó lo que sucedió en la final de la Copa América del 2004, cuando Argentina cayó ante Brasil en la tanda de penales.

El Cabezón no perdió la oportunidad de recordarle a Adriano lo que había sufrido en los segundos finales de aquel encuentro. Entre risas y viejos recuerdos, el argentino confrontó al ex delantero brasileño y le habló de la agónica igualada que había conseguido.

“Qué Copa América nos quitó. Hijo de p...”, expresó con humor evidente D’Alessandro, mientras se encontraba en el centro del campo dialogando con Adriano. Las palabras del ex jugador argentino y el intercambio que siguieron entre los dos veteranos del fútbol se escucharon claramente a través del micrófono que portaba Grafite, otro grande del fútbol brasileño.

Los comentaristas, ante esta inesperada interacción, decidieron guardar silencio para dar paso a la conversación entre las antiguas estrellas. “Está hablando de la Copa América del 2004, vamos a ver”, señaló uno de ellos, marcando la importancia del momento.

D’Alessandro, evocando aquella final, insistió: “¿Recuerdas? el gol que marcaste, ¡Hombre! En el último segundo”. En medio de la charla, llegó Juan Pablo Sorín, otro ilustre jugador argentino, quién sugirió hablar más cerca del micrófono para que todos puedan ser testigos del ameno diálogo. “¡Ey!, en el último segundo, ¿Te acordás?”, le preguntó D’alessandro a su compatriota.

Adriano convirtió el gol del empate a segundos del final del tiempo reglamentario (AFP)

La escena referenciada por los argentinos tuvo lugar en los últimos segundos del partido definitorio del torneo continental, donde la selección de Marcelo Bielsa estaba al borde de alzarse con el triunfo por 2-1 contra Brasil. Sin embargo, Adriano apareció con su icónico disparo, enviando el encuentro a la tanda de penales. Una secuencia que terminaría con la victoria de Brasil tras una serie desafortunada desde los 12 pasos para Argentina, en esa tarde de ansiedad en Lima.

En aquel duelo de penales, tanto Sorín como Adriano convirtieron sus tiros, pero D’Alessandro y Heinze fallaron los suyos, culminando así con las esperanzas de coronación para la albiceleste (4-2). El recuerdo de ese día sigue siendo vivo para D’Alessandro y, en el espirituoso encuentro del Juego de las Estrellas, no faltó el pícaro recuerdo de aquella incidencia futbolística que marcó a toda una generación.

En lo que respecta al partido, el ex River Plate también se robó parte del protagonismo, sobre todo después de participar en una jugada de gol con el ex Boca Juniors, Martín Palermo. El Cabezón, de 42 años quien dejó de ser el Director Deportivo de Cruzeiro, recibió la pelota dentro del área, amagó y, ante el achique del arquero brasileño Marcos Felipe, actual jugador de Bahía, tocó a su derecha para la definición del ex entrenador de Platense.

Además, el Titán convirtió otros dos goles, aunque su equipo (Blanco), integrado también por su compatriota Juan Pablo Sorín, cayó ante el Equipo Rojo por 10 a 4.

Argentina no logró aguantar el resultado y perdió en los penales (AFP)

Adriano, en tanto, también contó con su momento emotivo cuando luego de anotar un tanto para el equipo ganador reconoció: “Es gratificante y emocionante poder volver al Maracaná después de tanto tiempo y marcar un gol. Mi familia está emocionada. Mi abuela, que es alguien que hizo todo por mi vida, hoy está súper feliz. Este gol es para ella. Estoy feliz de poder volver a ver a mis amigos y a la afición”.

Cabe destacar que este evento es un partido benéfico que se realiza todos los años y en esta edición contó con un homenaje organizado por el ex mediocampista brasileño Zico para Pelé y Roberto Dinamite.