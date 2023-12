Pratto reveló cuál es el gran secreto en el éxito de Julián Álvarez: “Eso lo pueden hacer los distintos y son contados con los dedos de la mano”

La frase de Lucas Pratto sobre Julián Álvarez

Julián Álvarez volvió a brillar con la camiseta del Manchester City para sumar el 15° título de su breve carrera profesional. El delantero de 23 años tiene en su horizonte la chance de dar pelea en la tabla de los argentinos más ganadores de la historia que lidera por amplio margen Lionel Messi, pero más allá de eso es uno de los pocos futbolistas que pueden ostentar en su vitrina algunas de las coronas más destacadas de este deporte como el Mundial, la Libertadores o la Champions.

El nivel que muestra el Araña desde que se inició en River Plate despierta admiración de propios y extraños, pero fue un ex compañero en el Millonario el que dio una interesante explicación del secreto que lleva al muchacho de Calchín a ser uno de los más destacados. “La gran diferencia que tiene a todos los demás en general, y saca mucha diferencia hoy, es la humildad que tiene y que hace lo que sabe hacer, que es jugar a la pelota, no pensar en nada de lo externo. Lo he dicho varias veces, nunca me había tocado estar nunca con un jugador tan joven que en una semana se adaptara a un equipo tan grande como River, a un equipo profesional, y dos semanas después estar jugando una final de Libertadores”, planteó el delantero Lucas Pratto en una entrevista con TyC Sports.

“Eso lo pueden los distintos y para mí son contados con los dedos de las manos. No hay muchos. No te digo que lo pongo a la altura de Leo (Messi), pero a la altura del Kun Agüero, Pipa (Higuaín), Bati, de esa clase de delanteros, ya con 20 años como lo tenía hace 3 o 4 años que subió a primera de River”, agregó. El Oso, que acaba de terminar su vínculo con Defensa y Justicia, compartió los inicios de la carrera de Julián y hasta pelearon por un puesto en el equipo. No dudó en ubicarlo entre los mejores atacantes de la historia.

Julián debutó en River en octubre del 2018: jugó 122 partidos, marcó 54 goles y dio 31 asistencias

“Hace todo bien. Esa es la gran diferencia de Juli con los demás”, simplificó. Y detalló: “Capaz no es tan vistoso en el uno contra uno, cuando te encara. Hoy en el fútbol moderno está muy de moda que hay que tirar una bicicleta, que hay que encarar uno contra uno al lateral o al central, o que hay que apuntarlo. Pero Juli es todo el proceso a eso, a los que le llega la pelota al uno contra uno, a lo que le llega la pelota a Haaland para definir. Está en todo el proceso del armado de juego”.

Pratto aseguró que el atacante parece conocer los secretos de todas las posiciones del frente de ataque: “Llega muy bien por atrás, cuando le toca jugar de 9 hace goles también. Sabe jugar de mediapunta, sabe jugar por afuera, sabe jugar de interno, sabe jugar de 9. La verdad que es un chico que parece que aprendió todo y tiene 23 años. Por eso lo comparo con los grandes delanteros del fútbol argentino. No lo comparé con los de afuera, porque para mí tenemos los mejores nosotros, siempre tuvimos los mejores, y creo que los vamos a seguir teniendo porque Lautaro (Martínez) también me parece espectacular, pero es otra característica de jugador”.