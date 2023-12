El increíble gol de pecho de Julián Álvarez a los 40 segundos de la final del Mundial de Clubes entre Manchester City y Fluminense

El Golazo De Julián Álvarez Ante El Fluminense En El Mundial De Clubes

Julián Álvarez no demoró ni un minuto en dar un golpe sobre la mesa en el Estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda (Arabia Saudita) que albergó la final del Mundial de Clubes. Un remate desde afuera del área de un jugador del Manchester City impactó en el palo del arco de Fluminense y el argentino la empujó de pecho para celebrar a los 40 segundos de juego el 1-0.

El duelo entre el combinado brasileño y los ingleses no se había todavía acomodado cuando el ex lateral del Real Madrid Marcelo realizó un lateral en posición defensiva. Jugó con un compañero, se la devolvieron y el futbolista de 35 años cometió un sensible error intentando lanzar un pelotazo al centro del campo.

El neerlandés Nathan Aké dominó en soledad, avanzó sin oposición y poco antes de la medialuna del área abrió el pie izquierdo para buscar su gol. El disparo evitó la resistencia del arquero Fábio, pero pegó en el poste. En el rebote, Julián apareció en soledad para lanzarse al suelo y empujarla casi desde el piso con su pecho. Si bien reclamaron posición adelantada, el argentino estaba habilitado por el mediocampista André que se encontraba en posición defensiva.

El recuerdo del gol de pecho de Lionel Messi ante Estudiantes en 2009

Inmediatamente, los fanáticos recordaron el tanto de pecho que anotó también Lionel Messi en la definición del Mundial de Clubes 2009. La Pulga apareció a los 110 minutos de aquel encuentro para empujarla con el pecho y darle el agónico título al Barcelona sobre Estudiantes de La Plata de Argentina en ese entonces. Mauro Boselli había puesto en ventaja al Pincha y Pedro Rodríguez, a segundos del final del tiempo regular, había conseguido anotar el 1-1 para enviarlo al suplementario.

Cabe recordar que los Ciudadanos se clasificaron a este certamen por ser campeones de la Champions League de la última temporada e iniciaron su recorrido en semifinales con una goleada 3-0 sobre Urawa Red Diamonds de Japón. El noruego Marius Hoibraten en contra, Mateo Kovacic y Bernardo Silva marcaron los tantos de los ingleses. El Araña inició ese juego como suplente e ingresó a los 64 minutos en lugar de Phil Foden.

La definición de pecho de Julián Álvarez para el 1-0 del City (Foto: Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)

Según informó el periodista Silvio Maverino, el gol de Julián ante Fluminense es el más rápido en la historia del Mundial de Clubes por delante de los tantos de Mohamed Ahmed para el Al-Ain ante el Espérance Sportive de Túnez en 2018 (80 segundos) y el del brasileño Diego Tardelli para el Atlético Mineiro en el triunfo 3-2 sobre el Guangzhou Evergrande en la edición 2013 (107 segundos).

A los 23 años, Julián logró afirmarse como una pieza clave de Pep Guardiola en el City en esta segunda temporada tras haber sido un recambio habitual durante su primer año bajo el mando del catalán. Fue titular en los 17 partidos de Premier League que se disputaron hasta el momento aportando 4 goles y 6 asistencias. En este último rubro está segundo en la tabla de máximos asistidores detrás de Pedro Neto, Mohamed Salah y Kieran Trippier, todos con 7 pases de gol. Las estadísticas marcan que desde que arribó a Inglaterra sumó ya 48 presentaciones en Premier (30 desde el inicio) con 13 goles y 6 asistencias en total.

