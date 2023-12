Riquelme habló en una fiesta en la Bombonera y el Consejo de Fútbol tomó una decisión con el plantel de Boca Juniors

Riquelme Habló En La Fiesta De Empleados De Boca

En vísperas de la asunción de Juan Román Riquelme como presidente de Boca Juniors, que tendría lugar el próximo martes 26 de diciembre, el ídolo se hizo presente en la fiesta de fin de año que los empleados tuvieron en el Salón Filiberto de la Bombonera. Además, se supo que el Consejo de Fútbol tomó una decisión respecto al plantel profesional, que ese mismo día iba a retomar las tareas oficiales pensando en la pretemporada de cara al 2024.

Pasada la medianoche de ayer, Román se paró frente a un micrófono y dijo: “Sé que es una noche especial para todos. Sé que trabajan durante todo el año cuidando a nuestro club. Yo lo veía en las elecciones, lo han hecho de maravilla. Tanto los que votaron a ellos (por la oposición), a nosotros (oficialismo), todos reconocieron que fue una fiesta. Y eso fue culpa de todos ustedes, así que muchísimas gracias por el trabajo que hicieron”.

Más tarde, Riquelme se refirió a su nueva faceta como máxima autoridad de Boca: “Ahora me toca estar como presidente del club y eso no me va a cambiar la vida. Voy a seguir siendo hincha del club, voy a seguir siendo uno más de ustedes. Y necesito que todos me ayuden. Tenemos que hacer que nuestro club cada día siga creciendo, tenemos que seguir siendo el más grande de Sudámerica. Para mí somos los más grandes del mundo”. Y cerró: “Solamente quiero darles las gracias por cómo trabajan. Así que felicidades y beso a todas las familias”.

Boca iniciará la pretemporada finalmente el martes 2 de enero (EFE/André Coelho)

Vale mencionar que el Xeneize aguarda porque se destrabe la situación contractual del entrenador elegido, Diego Martínez, con Huracán. El presidente del Globo, David Garzón, especificó que pretenden que el representante del DT devuelva el dinero del adelanto y que su entidad sea resarcida con los seis meses de contrato que le quedaban por cumplir al estratega que ya pasó por la Ribera como técnico de las inferiores (por caso, dirigió a Valentín Barco en las juveniles).

Evidentemente esta situación hizo que el Consejo tomara la determinación de posponer el inicio de la pretemporada, que estaba planificada para el martes 26/12. Según trascendió, ahora el plantel profesional volverá a reunirse en el Boca Predio el martes 2 de enero. Todavía no está publicado el fixture, aunque el Xeneize ya sabe que en la próxima Copa de la Liga arrancaría como visitante de Platense (invierte localía respecto a la última competición), a fines de enero. El Superclásico volverá a ser en la Fecha 7, pero esta vez en el Monumental. En tanto, su duelo ante Central Norte de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina se llevará a cabo en febrero o marzo. A mediados de marzo, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana, en la que Boca debutará a principios de abril.

A esta hora, se ultima detalles ligados a la conformación del cuerpo técnico de Martínez, que en su último paso por Parque Patricios contó con Adrián González, Gustavo Rodríguez (ayudantes de campo), Juan Manuel Conte, Leandro Mazziotti (preparadores físicos), Omar Mateo (videoanalista), Pablo Campodónico (entrenador de arqueros) y Patricio Ciavarella (coaching).