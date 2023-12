El conmovedor mensaje del jugador de Independiente Ayrton Costa tras el asesinato de un familiar en Quilmes

El posteo de Ayrton Costa tras el crimen de su familiar

El brutal asesinato de Héctor Damián Costa en las calles de Quilmes durante la tarde del jueves y a la vista de decenas de personas conmociona al país. Según las primeras informaciones, dos asaltantes lo interceptaron con el fin de robarle la motocicleta en la que se trasladaba y lo fusilaron de un disparo en el pecho en un violento accionar que quedó registrado por las cámaras de los celulares de las personas que transitaban por el lugar.

Te puede interesar: Boca Juniors busca tener las elecciones más grandes de la historia y romper el récord de Barcelona

El hombre de 49 años, oriundo de Florencio Varela, era el primo del futbolista de Independiente Ayrton Costa, según le confirmaron fuentes del club a Infobae. “Descansa en paz”, escribió el defensor del Rojo en una storie de sus redes sociales en la que compartió una foto con Héctor y sumó los emojis de un corazón roto y una cara con lágrimas.

Hernán Damián Costa, en la cocina del restaurante "Marcelo"

La víctima, que era aficionada al entrenamiento y las motocicletas, trabajaba en la cocina de “Marcelo”, un reconocido restaurante de Puerto Madero dedicado a la comida italiana. José, compañero de la víctima en el local desde hace más de 18 años, dijo que Hernán era padre de cuatro hijos y “una muy buena persona”. Entre lágrimas, contó que se enteró ayer por teléfono de lo ocurrido y que la última vez que lo vio fue el martes pasado. “Estábamos más tiempo acá que en nuestras casas. Hoy nadie tiene ganas de laburar”, dijo el hombre en diálogo con Telefé.

Las imágenes del asesinato de Costa son impactantes. Intenta defenderse del asalto y uno de los ladrones lo ejecuta a sangre fría en plena Avenida Calchaquí (en la intersección con Jujuy), una de las zonas más concurridas de Quilmes Oeste. Horas más tarde, la Policía informó que detuvo a dos personas señaladas como las responsables del crimen. Uno de ellos identificado como Alexis M. de 18 años y el otro un menor, de 14 años, que según la investigación de la DDI de Quilmes habría sido quien le disparó a Costa. La moto de la víctima, robada en el ataque, todavía no fue encontrada.

Ayrton Costa surgió de las inferiores de Independiente (Fotobaires)

El futbolista Ayrton Costa se encontraba de vacaciones en Brasil al momento del crimen de su familiar. El defensor de 24 años, surgido de la cantera del Rojo de Avellaneda, tuvo un paso a préstamo por Platense en 2022 y fue uno de los habituales titulares en Independiente durante este 2023. Con los primeros movimientos del mercado de pases, se especula con que será una de las ventas posibles de la entidad que hoy tiene a Carlos Tevez como entrenador.

Oriundo de Quilmes, el jugador que puede desempeñarse como defensor central o lateral izquierdo sufrió la pérdida de su padre a inicios de este año. “Llegó el momento más triste de mi vida. Nunca imaginé que iba a vivir esto... Muy triste porque pasaron cosas que no nos merecíamos. Siento que no pudimos disfrutar mucho... Voy a llevar un vacío gigante. ¡Nos dejastes solitos viejito lindo! Se me va hacer muy difícil seguir sin vos con la adoración que siento por vos y la que vos sentías por mí. Te voy amar toda la vida... Voy a jugar con el corazón, como vos me decías que lo haga. Me quedo tranquilo por que me dijiste que estabas orgulloso de mí. Me hubiese gustado que las cosas sean distintas. Voy a cuidar a mami y al cabezón, vos cuídanos desde donde estés. Pelé, el negro costa de la Villa Itatí”, escribió en el posteo que realizó el 14 de febrero pasado con una foto de su padre.