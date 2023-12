Quién era Hernán Damián Costa, el hombre que fue fusilado por motochorros en Quilmes

Motochorros mataron a un hombre en Quilmes para robarle la moto

“Laburante”, así definió su familia a Hernán Damián Costa, el hombre que fue fusilado por motochorros en Quilmes durante la tarde de este jueves para robar su motocicleta. El brutal crimen generó conmoción en el partido de la zona sur del Conurbano bonarense.

La víctima tenía 49 años, residía en la localidad de Florencio Varela, era soltero y amante de los “fierros”. De hecho, en sus redes sociales compartía varias imágenes en el gimnasio, así como también publicaba fotos de su motocicleta Honda Tornado. “Ser feliz siempre”, escribió en uno de sus posteos.

Además de su afición por el entrenamiento y las motos, Costa trabajaba en la cocina de “Marcelo”, el reconocido restaurante de Puerto Madero dedicado a la comida italiana.

Hernán Damián Costa, en la cocina del restaurante Macelo

Su muerte generó un dolor e indignación en Quilmes. “Duele y lastima cómo vivimos a la merced de chorros, sinvergüenzas, pero cuando te toca de cerca duele mucho más. Hoy el cielo se llevó a una gran persona; laburante, lleno de vida... Un ser maravilloso”, posteó Laly, comadre de la víctima, en su muro de Facebook. Y siguió: “¡¡No caigo, gordo!! De verdad, solo deseo que Dios te reciba a su diestra y te dé luz en tu nuevo andar. Te recordaré siempre con todo cariño del mundo, con esa gran algarabía tuya y, desde donde estés, dale fuerzas a la familia”.

El crimen ocurrió alrededor de las 17 en la esquina de avenida Calchaquí y calle Jujuy, donde fue interceptado por dos motochorros armados. En las imágenes a las que tuvo acceso Infobae, se ve el momento en que la moto de la víctima quedó tirada sobre la calzada, muy cerca de un colectivo de la Línea 148 que llevaba pasajeros.

Justo en ese momento pasa una camioneta negra que le impide regresar por su vehículo y, entonces, uno de los delincuentes se baja de la moto que conduce su cómplice y se dirige al rodado mientras apunta con su arma a todos los que presencian el hecho. Luego, retrocede.

La víctima con la moto Honda Tornada que manejaba cuando fue interceptado por los motochorros

Costa logra acercarse a su rodado y, en un intento de impedir el robo, le pega con su casco al ladrón y lo tira al suelo. Sin embargo, el delincuente con la mayor impunidad y sin contemplación abrió fuego contra él.

Según las fuentes consultadas, el hombre recibió un disparo en el pecho. Quedó tendido sobre la vereda y fue auxiliado por los vecinos que pudieron acercarse.

En ese contexto, los dos motochorros huyeron en las dos motos mientras los testigos llamaron al 911. Al lugar, acudieron agentes de la Comisaría 3ª que se encontraron con la víctima “en shock”, tal como precisaron las fuentes del caso.

Costa tenía 49 años y residía en la localidad de Florencio Varela

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente en la escena; de esta manera, Costa fue trasladado en estado crítico a un hospital cercano. Falleció poco después de las 18 horas, pese al esfuerzo de los médicos.

Otro video difundido sobre el crimen muestra el dolor y la indignación de los pasajeros de un colectivo que pasaban por el lugar durante el brutal ataque motochorro, quien yacía sobre la vereda de una bulonera y era asistido por los vecinos.

Mientras una mujer que iba pegada a la ventanilla del colectivo se preguntaba entre lágrimas: “¿Por qué?”, otro hombre gritaba: “Le robaron. Qué hijo de puta... Nooo, lo mató, qué hijo de puta. La c... de su madre, boludo. Te das cuenta cómo son tan hijos de puta”.

Un hombre fue asesinado por motochorros en Quilmes

La causa quedó en manos del fiscal Jorge Saizar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Quilmes, como “homicidio en ocasión de robo”. Los asesinos fueron identificados y ahora son intensamente buscados por la Policía.

En este contexto, lo investigadores de la DDI de Quilmes llevaron a cabo una serie de operativos y allanamientos para dar con los prófugos. A su vez, realizaron un análisis de las cámaras de seguridad de la zona para poder establecer la ruta que tomaron para escapar. Según precisaron, “serían investigados por otro hecho”.

El momento en el que el motochorro le disparó a Hernán Damián Costa

Mientras tanto, los vecinos de esa zona de Quilmes Oeste se movilizaron al lugar del crimen, quemaron neumáticos y exigieron justicia. “Lo único que esperamos es que el que las hace las pague, que no salgan enseguida”, gritó uno de los hombres que aplaudía pidiendo Justicia en diálogo con Crónica TV. Otro manifestante que se identificó como Pili, dijo que cuando sale a comprar va armado.

En paralelo, se movilizaron los motoqueros que hacen delivery. Uno de ellos se mostró muy enojado ante los medios, incluso, al borde del llanto. “Acá lo único que queremos es laburar en paz. No puede ser que acá no podemos laburar tranquilos. Yo sé que paso a Capital y trabajo con los ojos cerrados, porque más de un arrebato no pasa; pero acá vos cerraste los ojos y te mataron”, expresó.