De los gritos en el balcón de su casa al especial saludo con un jugador: la eufórica celebración de Verón tras el título de Estudiantes

El eufórico festejo de Verón tras el título de Estudiantes en Copa Argentina

Estudiantes de La Plata está de fiesta. Es que tras 13 años de espera, el Pincha volvió a celebrar un título en el fútbol argentino: se coronó campeón de la Copa Argentina luego de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la cancha de Lanús y conquistó por primera vez la copa nacional.

En medio de los festejos, se viralizó la reacción que tuvo un personaje icónico para la historia del equipo platense. Juan Sebastián Verón, una leyenda del club como jugador y que regresó a la institución en su rol de dirigente -antes como presidente y actualmente en el rol de vice- utilizó sus redes sociales para mostrar la euforia que le generó ver el triunfo del equipo de Eduardo Dominguez.

Por decisión propia, la Brujita no acompañó al plantel al sur de la provincia de Buenos Aires y se quedó en su domicilio en La Plata. Así fue como, una vez consumada la victoria gracias al tanto de Guido Carrillo, el histórico número 11 subió un video en el living de su domicilio y se mostró saltando y cantando: “Si, si señores, yo soy del Pincha… desde La Plata, salió el nuevo campeón”.

Acto seguido, Verón tomó su teléfono celular y salió al balcón de su departamento en el centro de la ciudad de las Diagonales. “Vamos Estudiantes”, gritó el ex mediocampista. Luego de eso, hasta una fanática pincha subió en sus redes su celebración en la puerta de la casa del hoy vicepresidente. “Festejando con vos”, publicó Stefania.

Una vez que el plantel dejó el estadio de Lanús y llegó a La Plata, desde las redes oficiales de la institución se difundió un video especial. “La historia de amor perfecta”, publicaron en las redes de Estudiantes sobre el especial encuentro entre la Brujita y José Sosa, otro de los históricos futbolistas del club que decidió regresar a la institución y ganó el título de la Copa Argentina pocos tiempo después de su vuelta.

Mariano Andújar levantó el trofeo de la Copa Argentina

“Gracias, te quiero mucho”, se escucha decirle al Principito en las imágenes mientras se estrecha en un abrazo con Verón. Hay que recordar que Sosa fue parte del último título local que obtuvo el Pincha en el ámbito doméstico. De la mano de Alejandro Sabella, su equipo conquistó el Torneo Apertura 2010. Más allá de eso, un 13 de diciembre como ayer, pero de hace 17 años (2006) el conjunto platense ganó una definición inolvidable: superó en la final del desempate a Boca Juniors (2-1) en la cancha de Vélez y el conjunto conducido por Diego Simeone venció al de Ricardo La Volpe.

Esta nueva consagración, además de sumarle un título en la historia del club, le permitirá al equipo de Dominguez disputar la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores 2024 como Argentina 3. “Nosotros llegamos hace 10 meses, en una situación no complicada, pero hay que vivir Estudiantes. Uno cuando entra y todos te hablan de la gran familia, de lo que representa, cómo se trabaja… Verdaderamente es un placer estar trabajando en esta institución. Uno se siente contenido. Me dieron todas las posibilidades para trabajar tranquilo”, declaró el entrenador tras el título, su segundo como DT en el fútbol argentino tras la obtención de la Copa de la Liga 2021 con Colón de Santa Fe.

“Los jugadores comenzaron a creer en ellos. El club se posicionó para ganar algo, era cuestión de tiempo. Me toca el privilegio de estar sentado en el banco de suplentes cuando pasaron grandes entrenadores y no lo han podido conseguir. Agradecerle al jugador, que cree, me deja trabajar tranquilo, normal que alguno se fastidia pero sigue creyendo en el trabajo. Soy un privilegiado. Cómo apoyan, como tiran para adelante, me da placer estar en el día a día Entrenar grandísimos jugadores era un desafío para mí”, agregó.