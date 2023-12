Giorgio Chiellini se retiró a los 39 años: su célebre frase sobre la diferencia entre marcar a Messi y a Cristiano Ronaldo

El defensor italiano se retiró a los 39 años. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Se terminó una era. El fin de ciclo de una leyenda de Italia. Es que Giorgio Chiellini decidió retirarse del fútbol profesional tras una carrera de 22 años. La decisión del defensor central fue anunciada por Los Ángeles FC, el club con el que jugó durante una temporada y media tras 17 años con la Juventus. “Ha sido el viaje más bonito e intenso de mi vida”, dijo el zaguero en sus redes sociales. Y agregó: “Contigo he recorrido un camino único e inolvidable”.

Ganador de nueve títulos consecutivos de la Serie A con la Vecchia Signora, fue galardonado tres veces como el mejor defensor del Calcio. También conquistó cinco veces la Copa Italia y otras cinco la Supercopa nacional durante su etapa con el elenco de Turín.

Con una trayectoria notable, siguió agregando trofeos a sus vitrinas cuando se puso la camiseta de la franquicia californiana, dado que se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS), además llegó a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde perdió ante el León de México. “Giorgio fue el mejor defensor de su generación y una mejor persona”, dijo el gerente general de Los Ángeles FC, John Thorrington. Y argumentó “Excedió las enormes expectativas que habíamos cifrado en él dentro y fuera de la cancha. Su liderazgo, profesionalismo y personalidad dejarán un legado perdurable en LAFC, y confiamos que nuestro vínculo Giorgio continuará”.

El retiro de Chiellini era ampliamente previsto, pero no dejó de ser un zaguero con garantías en el elenco de California. Se cree que en el futuro inmediato incursionará en una nueva carrera como entrenador o ejecutivo. “Ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida”, dijo en sus redes.

“La Juve lo ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. La voluntad de vencer, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota. La emoción del desafío”, dijo después de anunciar que no seguiría en el club del norte tras caer en la final de la Copa Italia ante el Inter de Milán. ”Alegría, por una aventura que termina así, por haberme dado cuenta de cada sueño, imaginable o no, y quedarme para siempre en la historia de este gran club. Compartimos tantos valores y emociones que nunca borraré. Gratitud para todos, para la familia Agnelli que me ha acogido todos estos años, para mis seres queridos sin los cuales no sería la persona que soy ahora. Han sido una fuente inagotable apoyo y energía”, reconoció el ahora ex futbolista.

El central también disputó 117 partidos con la Azzurra, donde participó de los Mundiales de 2006 y 2014. Durante el certamen que organizó Brasil, cuando su selección enfrentó a Uruguay en el cierre de la fase de grupos, Chiellini recibió un mordisco en el hombro izquierdo por parte de Luis Suárez dentro del área y las imágenes se convirtieron en un fenómeno viral que pasó a la historia.

Nacido en Pisa, inició su carrera con el Livorno y de inmediato pasó a la Juventus en 2004. Jugó su primera temporada de la Serie A cedido a préstamo con la Fiorentina y quedó como titular de la Juve desde 2005 hasta el 2022.

“Saber todo acerca de tus oponentes es fundamental, incluso de los individuos”, dijo recientemente en un evento que se desarrolló en Turín. “Te ayuda a entender sus características. Cristiano Ronaldo es un jugador que marcas tratando que no te entre por la derecha. En cuanto a Messi, sólo te persignas y rezas”, explicó. En su presentación, el defensor campeón del mundo agregó: “Fuera de bromas, cada jugador tiene sus propias características y tienes que hacer este tipo de análisis”.