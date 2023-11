Riquelme confirmó que negocia con una estrella mundial para incorporar a Boca si gana las elecciones: “Sería un sueño tenerlo jugando acá”

Riquelme se refirió a la chance de incorporar a Arturo Vidal en Boca

El clima en Boca está envuelto en la política. Es que la campaña del Xeneize no tuvo los resultados deseados y las elecciones venideras estarán divididas entre un modelo antiguo que tendrá a Mauricio Macri como protagonista (bajo la candidatura de Andrés Ibarra como máximo líder de la oposición) o un oficialismo a cargo de Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la institución.

En un reciente contacto con la prensa, el actual vicepresidente de la entidad porteña y ex volante del club, dejó en claro que si es elegido por los socios intentará incorporar a Arturo Vidal, la estrella chilena con pasado en el Bayern Múnich, Barcelona y Flamengo, entre otras potencias internacionales. “Hace dos años dije que nació para que juegue acá. Con Cavani pasó lo mismo. Hay jugadores que nacieron para vestir la camiseta de Boca. Son jugadores extraordinarios, estrellas mundiales, que para nosotros sería un sueño tenerlo en La Bombonera”, subrayó el titular del Consejo de Fútbol.

En su discurso, el candidato por el oficialismo volvió a disparar contra la oposición y remarcó con dureza: “Creo que Boca fue muy claro en el comunicado que sacó. Amo a mi país, soy bostero y argentino hasta la muerte. El jueves por una llamada por teléfono de una persona que se sentía discriminada pidió que se cambie la fecha y nombró a cinco personas, que se enteraron en la tele que fueron nombradas, por eso Boca sacó ese comunicado. Esa persona tiene que estar presa, la tiene que investigar”.

En la misma sintonía, Riquelme expuso los diferentes modelos de gestión que se presentarán en los comicios. “Esto es fútbol, si quieren usar este club para hacer política, acá no es eso. Yo amo a mi club. No vamos a dejar que tres personajes nos saquen el corazón. Le quieren vender la cancha a la gente del exterior, que no conozco. Trato de hacer claro con lo que digo. Creo que nunca fue tan claro que se quieren meter en nuestro club, no les interesa nada. Los colores de la camiseta y el escudo son muy importantes, pero los hinchas son lo más grande que tenemos y se están metiendo con ellos”, continuó.

“El domingo vamos a ganar y el lunes anunciaremos al técnico”, reconoció el ex enganche con pasado en el Barcelona, Villarreal y Argentinos Junios. Y como había analizado en el pasado, volvió a considerar que en las urnas habrá un trámite a su favor: “Tenemos las elecciones más simples en la historia del club, el domingo va a ser una fiesta, los hinchas van a ir a votar al estadio, van a pisar el césped de La Bombonera. Ellos están demostrando lo que son. Amo a mi país y estoy demostrando lo que son. Están lastimando lo más sagrado que tenemos, que son los hinchas”.

En el aspecto futbolístico, si bien todavía no hay detalles de quién podría ser el nuevo DT de Boca en el caso que Riquelme gane las elecciones, entre las propuestas subrayan que el ex futbolista “va a seguir trayendo más refuerzos de nivel internacional”, como el caso de Arturo Vidal, y que “va a seguir subiendo pibes a primera”, una de las referencias que la actual conducción del club destacó en uno de los spots de campaña que difundieron en las redes sociales.

“Quieren vender el estadio, quieren privatizar el club, usarlo para la política. veremos si salen con otra excusa para suspender a otros hinchas de votar. se están metiendo con los hinchas que son lo más sagrado”, completó Román, con una postura crítica y desafiante hacia las ideas de sus oponentes en los comicios.