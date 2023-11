El tenso cruce del Huevo Acuña con un hincha del Sevilla tras el empate ante Betis: “¿Por qué me insultas?”

El tenso cruce del Huevo Acuña con un hincha del Sevilla tras el empate ante Betis

El Sevilla no atraviesa su mejor momento en la liga de España. Es que luego de 13 fechas, el equipo de Andalucía ya tuvo que cambiar el entrenador por malos resultados en el inicio de la temporada. A pesar de la conquista de la Europa League en mayo pasado, José Luis Mendilibar fue destituido y en su lugar desembarcó el uruguayo Diego Alonso.

A un mes de la llegada del ex DT de la selección de Uruguay, el conjunto que hace de local en el Ramón Sánchez-Pizjuán no mejoró su andar: marcha en el puesto 13 de La Liga con dos triunfos, seis empates y cuatro derrotas. En este contexto, Sevilla recibió al Betis en el clásico de la región y el duelo terminó 1-1. Tras el encuentro se produjo una situación que involucró a un futbolista argentino.

Mientras los jugadores del equipo dueño de casa estaban en el micro esperando para salir, varios hinchas estaban detrás de unas vallas de seguridad, quejándose por el presente y el resultado contra su máximo rival. Allí fue cuando apareció en escena el Huevo Acuña, ya un histórico del Sevilla, que se cruzó con un joven fanático en buenos términos. “¿Por qué me insultas? ¿Por qué me insultas?”, fue lo primero que dijo el zurdo ex Ferro.

“¿Querés ponerte la camiseta vos? ¿Querés?”, le retrucó el lateral campeón del mundo con la selección argentina. “Yo creo que alguna cosilla hago”, le respondió el simpatizante, a lo que Acuña agregó: “¿Sí? ¿Seguro? Bueno, vení un día. Vení al entrenamiento”. El diálogo entre el defensor/volante de 32 años siguió, y fue en el siguiente capítulo cuando el joven le recordó que es un fiel seguidor sevillano. “Yo vengo todos los días… Yo pago 1400 euros para estar ahí”.

“¿Y eso es culpa mía?”, le contestó Acuña al hincha, que le dijo: “No, esta menos tuya. Esta menos tuya”. Para terminar, y antes de irse escoltado por un hombre de seguridad del club que estuvo presente en todo el encuentro entre el jugador y los fanáticos, el argentino le dio su mirada final sobre lo sucedido: “Bueno dale, entonces insultos a nadie. No se escondan cuando nos insultan”.

El jugador de Argentina estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos en el duelo entre Sevilla y Betis por la fecha 13 de la máxima competición del fútbol español. Cuando restaban menos de 20 minutos para el final, la visita se puso en ventaja gracias al tanto de Ayoze Pérez (72′), pero sólo siete minutos más tarde, el que igualó las acciones para los locales fue el croata Iván Rakitic.

Con el parate por la ventana FIFA de noviembre, la última del año calendario en el mundo, los jugadores tendrán varios días de descanso, salvo que sean citados por sus selecciones. Así fue el caso de Acuña, que luego de ausentarse en el estreno de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ya está disponible para Lionel Scaloni. Hay que recordar que, en agosto, el Huevo sufrió una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de su pierna derecha, que se produjo en el encuentro ante Alavés por la liga de España. Por eso no estuvo en los encuentros ante Ecuador y Bolivia.

Tras su recuperación, el lateral izquierdo volvió a ser tenido en cuenta y se sumará este lunes al primer trabajo oficial de la semana para la selección argentina, que tendrá una doble fecha con dos clásicos como rivales: el próximo jueves, la Albiceleste recibirá a Uruguay en la Bombonera, mientras que el martes 21, el combinado argentino visitará el mítico estadio Maracaná para enfrentarse a Brasil.