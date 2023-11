El mensaje de amor que encontró la viuda de la “Perla” Reyes cuatro años después de su muerte: “Últimamente he tenido tantas señales”

Noelia López compartió el mensaje en sus redes sociales

El 1 de junio del 2019, la noticia del fallecimiento del futbolista José Antonio la Perla Reyes conmocionó al mundo tras el trágico accidente automovilístico que tuvo mientras conducía un Mercedes Benz S550 por la autovía A.376. El vehículo se salió de la calzada en el kilómetro 18 y posteriormente sufrió un incendio, según el servicio de Emergencias 112.

Ahora, a poco más de cuatro años de su muerte, la viuda del ex jugador, Noelia López, compartió en sus redes sociales una nota de amor que le había dejado el sevillano tiempo atrás y no tardó en asegurar que ese episodio se trató de una reconfortante señal.

“Acabo de recibir un pedido de Ikea (tienda global de muebles) que había hecho para organizar algunas cositas que aún guardaba en cajas y me he encontrado con esto”, advirtió la española a sus seguidores a través de una storie en su cuenta de Instagram. Junto al texto mostró una tarjeta que le había regalado su marido para el día de San Valentín.

“Feliz día de San Valentín. Ni en la distancia te olvido”, fue el emotivo mensaje que le había escrito Reyes en ese momento y que hoy recobró mayor valor para López, quien aseguró: “Siento una caricia cada vez que me topo con una señal. Hoy cobran más fuerza ciertas palabras. Últimamente he tenido tantas señales… Algún día les contaré”.

Para decorar la publicación la española colocó un fragmento de la canción See you again de Wiz Khalifa: “Ha sido un largo día sin ti, amigo mío. Y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver”.

noelialopezm

El informe oficial de la muerte de José Antonio Reyes, que se emitió un año después del trágico accidente, reveló que la Perla manejaba un Mercedes Benz S550, vehículo en el cual viajaban también su primo Jonathan Reyes (en el asiento trasero) y Juan Manuel Calderón (como acompañante del conductor).

El informe técnico y el pericial -ambos publicados por diversos medios españoles- determinaron que hubo dos causas para la tragedia: la rotura de uno de los neumáticos y el exceso de velocidad del auto que manejaba el ex jugador.

Según concluyó el informe técnico, realizado por la Guardia Civil española, y el pericial, que fue realizado por el Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, la rotura del neumático trasero izquierdo provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y que este se saliera de la carretera. Además, el auto iba a 187 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima en ese tramo de la carretera era de 120 km/h. Es decir que el futbolista manejaba a 67 km/h más de lo permitido.

Al confirmarse las causas del accidente, la Fiscalía de Seguridad Vial ha pedido que se archive la causa debido al fallecimiento del único responsable penal del accidente, que fue el ex futbolista del Sevilla, del Arsenal de Inglaterra y de la selección española.