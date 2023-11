Mariano Andújar reveló el engaño de Lionel Messi previo a la infartante definición por penales ante Holanda en el Mundial Brasil 2014

Lionel Messi y Mariano Andújar luego de perder la final ante Alemania en el Mundial Brasil 2014 (Getty)

Mariano Andújar integró el plantel argentino que fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y reveló una anécdota con Lionel Messi. El arquero de Estudiantes de La Plata contó un ardid del mejor futbolista del planeta en la previa al encuentro ante Países Bajos por la semifinal, que se definió por penales. Fue triunfo del equipo conducido por el recordado Alejandro Sabella, que hasta ese momento había ganado los cinco primeros partidos en un récord de la Albiceleste en las Copas del Mundo.

“Antes del partido con Holanda, Leo me dice, ‘¿vamos a practicar penales?’ Y me dice, ‘te voy a patear siempre allá arriba a la izquierda, fuerte’”, recordó el guardameta de 40 años que anunció su retiro para fin de año. Sus testimonios fueron en una entrevista con AFA Estudio en un streaming en TikTok y se volvió viral.

Luego continuó con su relato: “Habrá pateado, no sé, 40 penales. Yo revolcándome, alguna atajada, algún golazo”. Pero lo que más le llamó la atención al ex golero del ex Catania, Palermo y el Napoli en Italia es que en el momento de ejecutar ante los neerlandeses, pateó suave a la derecha del arquero. Algo totalmente distinto a lo que ensayó con Andújar.

Aunque Mariano tiene una teoría de por qué La Pulga cambió en el momento de su tiro. “En el predio donde estábamos, Cidade do Galo, había unas montañas a lo lejos y yo estoy seguro que él pensó que alguien lo estaba viendo”, concluyó el guardameta.

Andújar, que debutó en Primera División en Huracán, era uno de los dos arqueros suplentes juntos con Agustín Orion. El oriundo de Villa Lugano hizo méritos para integrar el equipo nacional y también llegó de la mano de Sabella que lo tuvo en su exitoso proceso en Estudiantes de La Plata, donde ganaron la Copa Libertadores 2009. También fue titular del equipo a cargo de Diego Simeone que fue campeón en el Torneo Apertura 2006 y que le ganó la final a Boca Juniors en la cancha de Vélez.

Ese cotejo ante Países Bajos terminó igualado sin goles en los 120 minutos y la definición fue desde los doce pasos. En esa instancia Sergio “Chiquito” Romero se convirtió en héroe tapando dos remates y el tiro decisivo de Maxi Rodríguez liquidó la clasificación de Argentina al último encuentro en el que perdió 1-0 contra Alemania en el Estadio Maracaná.

Pero aquel 9 de julio de 2014 quedó en la historia por la explosión popular que generó la clasificación a una final de un Mundial luego de 24 años. Hasta ese momento era el mejor resultado del seleccionado argentino a nivel mayores en un torneo oficial en 21 años, luego de la conquista en la Copa América de Ecuador en 1993.

La Copa del Mundo celebrada hace nueve años en Brasil generó una ola de argentinos en el vecino país en un certamen que emocionó a todos. Los hinchas vibraron detrás del sueño de poder coronarse de visitante en la casa del clásico rival. Esa Selección contagió a la gente que se llenó de ilusión pese a no haber podido ganar la tercera estrella.