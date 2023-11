La polémica de la fecha en la Copa de la Liga: por qué estuvo mal anulado el gol a Talleres en el empate 1-1 con Vélez

La Copa de la Liga Profesional está llegando al final de la primera fase y eso significa que los partidos que cuentan para la Tabla Anual cada vez son menos tanto para aquellos que pelean por ingresar a un certamen internacional como para los que quieren quedarse en Primera División. El estadio José Amalfitani recibió un choque de dos equipos de realidades distintas y el marcador final fue 1-1 entre Vélez y Talleres. Sin embargo, los de Córdoba se tendrían que haber llevado algo más por un gol mal anulado en el minuto 32 del segundo tiempo.

Luis Sequeira lanzó un venenoso centro al área del Fortín y la pelota fue disputada entre Gastón Benavídez y Leonardo Jara. El defensor del local cabeceó, Juan Portillo la bajó para que Lautaro Ovando se la llevara puesta y la pelota cruzó en su totalidad la línea del arco. Sin embargo, Facundo Tello cobró fuera de juego en primera instancia para que intervenga el VAR, en cuya cabina estaban Mauro Vigliano junto a Gisela Trucco. Luego de unos breves minutos, las autoridades decidieron invalidar erróneamente la acción que significaba el 2-1 a favor de la T.

En las repeticiones se puede apreciar claramente que cuando parte el tiro libre ningún jugador esta en offside. Si en algún momento del camino hubiera tocado la pelota en un jugador de Talleres, esto inhabilitaría a sus dos compañeros que estaban delante de la última línea de Vélez. Esto no ocurrió y sólo tocó en la cabeza de Jara. No se debe conceptualizar si es o no un pase del jugador local, lo que importa es que a la hora de ejecutar la pelota parada, todos los integrantes del cuadro cordobés estaban completamente habilitados.

Al momento del centro de Sequeira, todo Talleres estaba completamente habilitado

Si un jugador de Talleres hubiera tocado la pelota durante su trayectoria, se convertía automáticamente en una segunda jugada que dejaba en fuera de juego a Portillo. Pero esto justamente no ocurrió, ya que fue Jara el que impactó el balón con su cabeza. Por esta acción mal anulada, el encuentro finalizó 1-1 en el José Amalfitani y Vélez se llevó un valioso punto que puede ser fundamental para lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

El Fortín quedó con 45 unidades en la Tabla Anual y se alejó a tres de los que actualmente estarían jugando un desempate para no descender con 42, ambos con un partido menos: Colón y Sarmiento de Junín. En el medio también están Tigre (43), Unión (43), Gimnasia (45) y Huracán (45). A falta de dos jornadas para el final, cada duelo será fundamental para definir quién acompañará a Arsenal de Sarandí a la Primera Nacional en el año 2024.