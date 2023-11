Tras los hechos de violencia, los hinchas de Boca Juniors realizan un banderazo en Río de Janeiro antes de la final

Luego de los hechos de violencia contra los fanáticos de Boca Juniors durante la tarde del jueves, que derivaron en una reunión de emergencia entre las autoridades involucradas en la organización, los fanáticos del Xeneize realizan un banderazo en las playas de Río de Janeiro de cara a la final de la Copa Libertadores que se disputará el sábado a las 17hs en el Estadio Maracaná.

Banderas, camisetas y demás distintivos azul y oro se pudieron visualizar desde muy temprano, aunque la hora pautada para el banderazo formalmente era a las 16 en la zona del Quiosque Buenos Aires de Copacabana. Una hora antes de ese horario, los colores de Boca dominaban las playas brasileñas en una jornada calurosa, con un termómetro que superó los 29°.

Luego de las agresiones que sufrieron los hinchas que estuvieron en las playas de Río durante la tarde del jueves, el Embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, habló con el programa Arriba Argentinos de El Trece donde comentó cómo sería el operativo de seguridad para evitar desmanes en este banderazo.

“Estamos trabajando en eso. Que en el espacio donde se haga el banderazo no tengan acceso los hinchas de Fluminense y la Policía sí garantice que es espacio no va a ser invadido. Va a ser en una zona de Copacabana el Banderazo, estaban ahora determinándolo, en una de las puntas. Hoy llega la Barra para hacer un banderazo. Esperamos que la Policía le garantice el espacio para que no vuelva a ocurrir lo que vimos ayer, es decir que los hinchas de Fluminense quieran ir a hacer el contrabanderazo. Está previsto todo un trayecto para que puedan hacer sin llegar a un enfrentamiento”, indicó el funcionario.

Los hinchas se autoconvocaron en la previa de la final de la Libertadores

El medio brasileño O’Globo se refirió al banderazo tras los hechos de violencia del jueves y le planteó este tema a la Policía Militar, quienes afirmaron que esa fuerza “está preparada para la llegada de los aficionados y para el partido que se realizará mañana, en el Maracaná”.

A raíz de los sucesos de violencia, el presidente Jorge Amor Ameal y su par de Fluminense, Mario Bittencourt, grabaron un video juntos tras la reunión con Conmebol pidiendo paz a los fanáticos de ambos clubes. “Acabo de tener una reunión aquí con el presidente de Conmebol y con el presidente de Boca Juniors, un gran amigo nuestro. Me encantaría decirles que mañana es un día de gran celebración, de gran alegría. Vamos a tener el Maracaná lleno de brasileños, argentinos, hinchas del Fluminense, hinchas de Boca, y es muy importante que establezcamos de hoy a mañana un clima de paz”, dijo el mandatario del Flu.

“Pedirle a la gente que por favor, que respete al contrincante, esto no es una guerra, esto es una cosa muy importante, un partido de fútbol. Nosotros queremos mucho al pueblo brasilero y queremos que nos quieran a nosotros también. Algunos violentos quieren cambiar esto que tiene una historia de vida. Queremos la felicidad”, señaló el máximo directivo del Xeneize.

Se esperaba un operativo de seguridad especial (Foto: AP/Bruna Prado)

