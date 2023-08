Sorpresa: Gabriel Milito renunció como entrenador de Argentinos tras ser eliminado de la Copa Argentina

Gabriel Milito renunció a su cargo de entrenador de Argentinos Juniors pese a que tenía contrato hasta 2027. El director técnico de 42 años se lo comunicó a los jugadores y dirigentes que formaron parte de la delegación que participó en el encuentro por Copa Argentina. El Bicho cayó ante San Martín de San Juan en el estadio Gigante de Alberdi por el gol de Alexis Vega a dos minutos del final y quedó eliminado en los octavos.

“Aprovecho la oportunidad para informar también que acabo de hablar con los dirigentes y los jugadores. Debido al cansancio que siento tomé la decisión de poner punto final en mi etapa como entrenador de Argentinos Juniors”, expresó el DT en conferencia de prensa.

En medio de la sorpresa generalizada, Milito esgrimió las razones que concluyeron en su partida: “La experiencia del fútbol me indica cuándo es el momento de ponerle punto y final a una etapa. Para una nosotros la Copa Argentina era un objetivo y siento que es el momento de que los jugadores tengan otro entrenador delante para que les vaya marcando el camino, como lo hicimos nosotros, que los pueda acercar a la victoria, pero también a pelear o ganar un título. Estos jugadores se lo merecen”.

“Intentamos dar todo lo que estuvo a nuestro alcance desde el primer día hasta hoy, pero hoy toca dar vuelta la página. Sobretodo, que los chicos tengan delante una persona que tenga la fuerza necesaria para conducir un grupo de futbolistas. Es por eso que tomé la decisión. No me gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a nadie. Las cosas cuando las siento, las siento. Eso, en definitiva, me llevó a tomar la decisión”, profundizó.

A continuación, retribuyó el afecto recibido desde su llegada. El orientador nombró a distintos dirigentes, entre ellos al presidente Cristian Malaspina, una de las tres personas que fueron a buscarlo para que asuma en el cargo: “Me dieron la oportunidad de conocer un club hermoso, donde realmente fui muy feliz. Soy un agradecido a todos los que hoy están y a todos los jugadores que me tocó dirigir en estos tres años. Estoy muy agradecido a los hinchas de Argentinos, que sin ser del club me han recibido de una manera maravillosa, me han demostrado un cariño muy grande”.

“El Director Técnico, Gabriel Milito acaba de renunciar a su cargo. Agradecemos a todo su cuerpo técnico por todo este tiempo de trabajo, dedicación y pasión por estos colores”, fue el escueto mensaje de Argentinos Juniors en las redes sociales.

Así comunicó Argentinos Juniors la renuncia de Gabriel Milito

De esta forma, cerró su quinta etapa a nivel clubes como entrenador. Dirigió 135 partidos con 58 victorias, 33 empates y 44 derrotas con el equipo de La Paternal tras asumir en enero de 2021. En el último año había logrado la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores después de una gran fase de grupos. Fue segundo del Grupo E por detrás de Independiente del Valle (campeón de la Copa Sudamericana 2022) y por delante de Corinthians y Liverpool de Uruguay. A pesar de llegar en un gran momento a la instancia decisiva, un empate y una caída ante Fluminense lo privaron de disputar los cuartos.

Más allá del plano continental, Argentinos había finalizado la Liga Profesional en el décimo lugar y es un firme candidato a luchar por el trofeo de la Copa de la Liga. Actualmente, acumula 3 puntos en la Zona 1 tras vencer a River Plate y perder ante Arsenal.

Fue la etapa más extensa de Gabriel Milito en cualquier escuadra dentro de su corta carrera. Entre abril y diciembre de 2015 había tomado el mando de Estudiantes por un plazo de 29 partidos, luego hizo lo propio con Independiente por una corta duración de 19 duelos entre mayo de 2016 y finales de ese año. Más adelante, permaneció 29 partidos en O’Higgins de Chile y en 2019 volvió al Pincha, donde dirigió 34 compromisos y su ciclo llegó a su fin en marzo de 2020.

