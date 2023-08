Cómo ver gratis el partido del Inter Miami de Lionel Messi ante Nashville por la MLS

Lionel Messi en acción ante RB New York por la fecha 28 de la MLS (Brad Penner-USA TODAY Sports)

Este miércoles 30 de agosto hay una nueva función del Inter Miami de Lionel Messi en la fecha 29 de la Major League Soccer (MLS). El equipo que conduce Gerardo Martino reeditará la final de la Leagues Cup ante el SC Nashville, aunque esta vez por la liga estadounidense. El encuentro comenzará a las 19.30 (hora local; 20.30 de la Argentina) y será televisado por Apple TV.

La novedad para esta nueva jornada de la MLS es que la cadena que posee los derechos de televisión de la liga de fútbol de los Estados Unidos decidió ofrecer los partidos de la fecha de manera gratuita. Es decir que se podrá ver sin restricción al equipo de Messi y otros cinco encuentros: New England Revolution vs Red Bull New York, New York City vs Montreal Impact, Toronto FC vs Philadelphia Union, Houston Dynamo vs Columbus Crew y Minnesota vs Colorado Rapids.

Para ver en vivo el partido de las Garzas habrá que ingresar en el navegador la dirección de la web de Apple TV (www.appletv.com) y dirigirse a la pestaña donde se encuentra la palabra MLS Season Pass. Una vez allí se desplegará el menú de partidos y habrá que seleccionar el de Miami vs Nashville, que es uno de los encuentros “liberados” por la plataforma.

El Inter Miami que conduce el Tata Martino viene de ganar en su última presentación por la MLS ante Red Bull New York por 2-0 con goles de Diego Gómez y Lionel Messi. Por el momento, las Garzas ocupan el puesto 14 de la Zona A con 21 puntos y se están quedando eliminadas de los Playoffs.

La jornada 29 de la MLS se podrá ver gratis por Apple TV (MLS)

Por su parte, el Nashville se encuentra en la séptima posición de la Zona A, con 38 unidades y, de momento, está clasificándose a la siguiente ronda. Sin embargo, no podrá descuidarse, ya que tiene al Montreal a tres puntos de distancia. En la fecha anterior, los de Tennessee fueron goleados 4-0 por Atlanta United.

Las probables formaciones:

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Josef Martínez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Nashville SC: Elliot Panicco; Shaq Moore, Lukas MacNaughton, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Dax McCarty, Alex Muyl, Aníbal Godoy; Surridge, Hany Mukhtar y Fafa Picault. DT: Gary Smith.

Lionel Messi celebra el título obtenido con Inter Miami en la Leagues Cup (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

