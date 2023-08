Novak Djokovic reveló la intimidad de su encuentro con Lionel Messi y lanzó un impresionante elogio

Novak Djokovic habló sobre su encuentro con Lionel Messi y tiró un impresionante elogio al argentino

La semana pasada, Novak Djokovic y Lionel Messi se volvieron a encontrar y las fotos de ambos dieron la vuelta al mundo. Este miércoles el tenista serbio, número uno del Ranking ATP, reveló la intimidad de esa reunión y también lanzó un impresionante elogio al mejor futbolista del planeta. Fue luego de su segundo triunfo en el US Open ante el español Bernabé Zapata por 6-4, 6-1 y 6-1 en dos horas de encuentro.

“Messi es un fenómeno”, lanzó el de 36 años, la misma edad que el futbolista argentino. “La primera vez que lo he encontrado a Lionel fue antes de Roland Garros y yo fui a ver un partido del París Saint-Germain (PSG). La segunda vez fue ahora, en Nueva York. Hablamos 15 minutos, de la familia, todo de la vida. Me gustaría volver a encontrarlo para hablar del deporte por su mentalidad. Es un campeón enorme. Tengo mucho respeto por él”, afirmó Nole en un impecable español en diálogo con ESPN.

La semana pasada, el encargado de retratar este encuentro y sacarlo a la luz fue el empresario Jorge Mas, el principal accionista del Inter Miami. El empresario estadounidense no ocultó su felicidad por coincidir con las dos leyendas. En su cuenta de Twitter escribió “¡What a Night!” (¡Qué noche!, en español) junto a dos emojis de una cabra, en alusión a la palabra GOAT (significa cabra en inglés), por las siglas de Greatest Of All Times (Mejor de todos los tiempos, en español).

Nole, por su parte, posteó la foto de él con Leo y escribió: “¡Crack! Gran placer verte y hablar contigo. Como siempre, deseo mucha suerte y salud a ti y tu familia”. El testimonio fue en la previa del encuentro entre el Inter Miami y el New York RB, que marcó el debut de Messi en la Major League Soccer (MLS). En ese partido La Pulga arrancó desde el banco. Una vez en el campo de juego hizo un pase de antología para Benjamin Cremaschi que se la devolvió y el crack argentino conectó para marcar el segundo tanto de Las Garzas.

El serbio se quedó en la ciudad estadounidense con vistas al US Open en el que sigue en competencia luego de su segundo triunfo. Fue este miércoles y tras superar a Zapata (76º) en tres set corridos se clasificó a la tercera ronda del último Grand Slam del año en el circuito internacional.

En la siguiente instancia Djokovic se medirá con su compatriota, Laslo Djere (38ª), que hoy también dejó en el camino al francés Hugo Gaston (99º), luego de superarlo por 6-1, 6-2 y 6-3.

Novak Djokovic, máximo ganador histórico de Grand Slam con 23 conquistas, y este año venció en Australia y en Roland Garros. Recuperó el número uno del ranking y hoy su principal competidor es el español Carlos Alcaraz, que este lunes avanzó a la siguiente ronda tras el abandono del alemán Dominik Koepfer por una lesión en su tobillo. Alcaraz había ganado el primer set 6-0 y en el segundo también se imponía 3-2.

