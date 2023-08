La selección argentina, en alerta: Estados Unidos citó a Benjamín Cremaschi para sus próximos partidos

Benjamín Cremaschi, uno de los socios de Lionel Messi en Inter Miami, tiene doble nacionalidad y fue citado por Estados Unidos (Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Benjamín Cremaschi se convirtió en uno de los socios de Lionel Messi en la generación de juego del Inter Miami que comanda Gerardo Martino. El mediocampista de 18 años, que había sido citado para entrenar con la Sub 20 de Argentina a finales del año pasado, nació en Estados Unidos y tiene nacionalidad argentina por sus padres. Eso le da la posibilidad de elegir qué camiseta vestir, pero ahora parece haber tomado una decisión.

Te puede interesar: Cremaschi contó qué le dijo Messi tras marcar el penal que selló el pasaje a la final de la US Open Cup

La selección de Estados Unidos difundió la lista de convocados para su selección mayor de cara a los dos amistosos programados con la gran novedad de la inclusión de Cremaschi, que fue destacada incluso por la propia federación como la noticia principal dentro de la citación que realizó el entrenador Gregg Berhalter.

“El mediocampista local del Inter Miami CF, Benjamín Cremaschi, un muy promocionado con doble nacionalidad estadounidense y argentina, se encuentra entre los 24 jugadores convocados para comenzar el segundo período de Gregg Berhalter como entrenador en jefe de la selección nacional masculina de EE. UU.”, advirtieron en la nota que tuvo una foto principal con el juvenil de protagonista, algo que se repitió en la imagen que se difundió por redes sociales.

La lista de convocados que difundió Estados Unidos

Estados Unidos afrontará el próximo sábado 9 de septiembre un amistoso contra Uzbekistán en el City Park de St. Louis de Missouri. Días más tarde, el martes 12, se presentará en el Allianz Field de Minnesota para otro encuentro ante Omán.

Te puede interesar: Pablo Cremaschi, ex Puma y padre de una las figuras del Inter Miami: los cambios con la llegada de Messi y la decisión de jugar por Argentina o Estados Unidos

El dato es que Cremaschi ya había estado en Argentina a fines del 2022 durante una de las convocatorias que realizó Javier Mascherano con vistas al Sudamericano Sub 20 que finalmente se desarrolló a comienzos de este año en Colombia. El nacido en Key Biscayne (Florida, Estados Unidos) tenía por entonces 17 años y no fue seleccionado luego por el Jefecito ni para ese certamen ni más tarde para el Mundial de la categoría.

Hijo de Pablo Cremaschi, ex jugador de Los Pumas, el equipo albiceleste de rugby, Benjamín se afianzó esta temporada en el primer equipo del Inter Miami tras surgir de sus inferiores y militar previamente en los elencos juveniles de esa entidad que fichó semanas atrás a Messi para revolucionar el fútbol norteamericano.

Te puede interesar: “Cuántos ojos tenés”: los alocados mensajes de las figuras de Argentina tras el increíble pase de Messi que terminó en su gol ante New York RB

El futbolista que suma 31 presentaciones con el Inter Miami en este 2023 y acumula 2 goles en ese club cumplió los 18 años en marzo de este año. Era uno de los nombres que estaba en el radar de Argentina pensando en la convocatoria que se difundirá en breve con vistas al plantel Sub 23 que Mascherano deberá conformar para disputar el Preolímpico que se desarrollará a comienzos del próximo año y repartirá las clasificaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe destacar que aún disputando los dos partidos con Estados Unidos, Cremaschi no quedará imposibilitado para una citación futura de Argentina todavía. La propia federación aclaró los motivos: “Cremaschi, quien ha estado en el campamento para equipos juveniles de Estados Unidos y Argentina, no estará limitado si gana minutos (ya que no es una competencia oficial). En cambio, esta oportunidad le muestra a Cremaschi cómo es la configuración del USMNT, como Berhalter predicó con otros ciudadanos con doble nacionalidad durante su primer mandato”.

Además de Cremaschi, en la lista de los norteamericano se destacan las apariciones del arquero de Inter Miami Drake Callender, el defensor del PSV de Países Bajos Sergiño Dest, el mediocampista de Juventus Weston McKennie y el atacante de Milan Christian Pulisic.

Seguir leyendo: