Tras sus críticas al técnico, Yamila Rodríguez no fue convocada a la selección argentina y encendió la polémica en redes sociales

Yamila Rodríguez no va a ser parte del amistoso contra Japón (Reuters)

Yamila Rodríguez siempre se ha destacado por sus buenas actuaciones dentro del campo de juego y por ser una persona que no suele guardarse nada a la hora de declarar. En esta ocasión, después de que se conociera la lista de convocadas para la selección argentina, no pudo ocultar su malestar en redes sociales debido a su sorpresiva ausencia.

La delantera que jugó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, certamen en el que el combinado albiceleste se despidió en primera ronda, no fue incluida en la nómina para el amistoso contra Japón de septiembre que sirve como preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se disputarán entre octubre y noviembre de este año.

Borraron a la mejor de las nuestras. Tranca la sele”, dice la publicación del usuario @PaloAschieri que recibió el “me gusta” de Yamila., quien minutos antes había escrito en su cuenta: “Todos los éxitos a la Selección”. Es evidente que no estar entre las seleccionadas no le cayó bien a la goleadora.

Esto sucede una semana después de que la jugadora del Palmeiras realizara declaraciones polémicas contra el entrenador del combinado nacional, Germán Portanova: “Los dos primeros partidos eran claves, sabíamos que con Suecia no se iba a dar. Germán (Portanova) se equivocó y lo hablamos después con él. Tardó en los cambios, lamentablemente se dio así. Salimos todas enojadas por el gol sobre el final con Italia. Después pudimos remontar y así se vio en el segundo partido”, comentó en diálogo con Localía Femenina de Radio Capital 91.3. En esa misma entrevista también manifestó su desazón por haber jugado poco tiempo: “En lo personal me quedé con muchas ganas de jugar más en el Mundial. Obviamente la decisión no la tomo yo, sino el técnico”.

Incluso, en esa charla Yamila ya había anticipado que podía ser borrada del seleccionado: “No sé si voy a estar en la lista de los Panamericanos, con Germán todo puede pasar. Ojalá que sí”.

En el Mundial, la ex jugadora de Boca Juniors jugó poco más de 10 minutos en la derrota contra Italia, estuvo media hora en cancha en el empate contra Sudáfrica, donde dio una asistencia, y luego disputó los últimos 15 minutos ante Suecia. Nunca fue titular.

La nómina completa de la selección argentina

