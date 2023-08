Martino contó la peculiar reacción que tuvo tras la brillante jugada de Messi en el triunfo de Inter Miami: “No entendía nada”

La confesión de Martino sobre el pase de Messi a Cremaschi

El Inter Miami luce totalmente renovado y en gran medida se debe al desembarco de Lionel Messi, quien desde su desembarco a la franquicia la llevó a lo más alto al ganar la Leagues Cup y llevarlo a la final de la US Open Cup.

Tras una gran seguidilla de partidos, Gerardo Martino decidió darle descanso contra New York RB en condición de visitante. Sin embargo, la necesidad imperiosa de seguir sumando en la MLS para arrimarse a la zona de playoffs hace que la Pulga deba saltar nuevamente a la cancha desde el primer minuto, algo que explicó el Tata en la conferencia de prensa previa al choque de este miércoles, desde las 20.30 (hora de Argentina), ante Nashville SC en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

“El partido que necesitaba, clave para tener recuperación, fue el pasado en Nueva York. Lo mismo con Busquets. Si no hay inconvenientes será de la partida”, anticipó el director técnico sobre el atacante rosarino, quien lleva 11 goles y tres asistencias en nueve presentaciones desde que luce la camiseta rosa y negra. “En líneas generales está definido, pero falta el entrenamiento de hoy. Al haber pocos días entre partido y partido, la práctica del día anterior pasa a ser relevante. Se verá cómo están los jugadores y el rival, que siempre hay cuestiones a atender”, añadió.

Durante su diálogo con la prensa, Gerardo Martino también se rindió a los pies del siete veces ganador del Balón de Oro. Aunque lo conoce a la perfección tras coincidir en la selección argentina y Barcelona de España, el entrenador aún parece incrédulo de la asistencia del 10 a Benjamín Cremaschi en el Red Bull Arena: “Es la primera vez que creo que veo no menos de 10 veces el pase. Además, cuando yo tuve la oportunidad de jugar al fútbol a mí me gustaba mucho el pase gol, y realmente no descubro por ningún lado cómo lo vio a Cremaschi”. También le preguntaron cómo vivió la acción desde el campo de juego: “No entendía nada”

Con el triunfo por 2 a 0 en la jornada pasada, las Garzas acumulan 21 unidades y lograron salir del último lugar de la Conferencia Este. No obstante, aparecen a 11 de alcanzar la línea de Chicago Fire, último en clasificar al Repechaje de los playoffs.

Gerardo Martino confirmó que Messi será titular

Pese a esta gran seguidilla de resultados, el director técnico es consciente que Inter Miami debe mejorar muchas cuestiones de cara al futuro: “Algunos pasajes del control del partido lo perdemos. Como está diseñado el equipo eso nos hace daño. Cuando ellos controlan el balón más que nosotros. Hay que seguir trabajando el balón parado, que no deja de ser una gran preocupación.

“Teniendo a un futbolista como Lionel es difícil no diseñar un equipo alrededor de él para lograr su mejor versión. Todos los esquemas que vamos utilizando ante los rivales que tenemos lo hacemos pensando en cómo puede tener mayor incidencia en el partido. Creo que vamos bien, porque el resto del equipo entiende la idea y cómo explotar las posibilidades de Leo sin dejar de ser un equipo. Creo que vamos bien”, develó el estratega.

Con respecto al duro choque con Nashville SC, rival en la final de la Leagues Cup, Martino comentó: “La localía de uno u otro no creo que cambie en lo que hará cada equipo. Lo pensaremos de acuerdo a lo que sucedió hace algunas semanas. Veremos que hicimos bien y que mal”.

“Es posible que no lleguemos a la cantidad de futbolistas para enfrentar a Kansas. Veremos quienes se van. De todas maneras, es un orgullo que vayan a sus selecciones. El torneo no para en la Fecha FIFA. Tendremos la ausencia de Messi y varios jugadores más. Es una fecha importante la de Kansas, pero es bueno que exista un equipo alrededor de la gran figura. Por diferentes cuestiones puede no estar y nosotros tenemos que seguir avanzando en la liga”, finalizó.

