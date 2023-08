Inesperadas críticas de Lewandowski a Xavi: “A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque”

Robert Lewandowski y Xavi Hernández (AP)

Sorprendentes declaraciones de Robert Lewandowski esta semana sobre lo que ha sido este comienzo de temporada en Barcelona en el que, según su mirada, el entrenador Xavi Hernández ha fallado en sus estrategias y lo ha dejado en soledad en el frente de ataque perjudicándolo así a él y al equipo.

El delantero polaco brindó una entrevista a Eleven Sports Polonia y tuvo palabras inesperadas contra los planteos del director técnico del cuadro culé: “Somos el Barca y se espera que no sólo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos... Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo”.

El cuadro catalán ha jugado tres partidos en La Liga de esta temporada, con un saldo de dos triunfos y un empate (0-0 ante Getafe) y lo mejor se ha visto en los segundos tiempos. Incluso, en la victoria 2-0 sobre Cádiz, los dos tantos llegaron casi sobre el cierre. Por eso, Lewandowski entiende que lo mejor sería plantar inicialmente un equipo con más puntas.

“Creo que con mi experiencia, cuando conozco mi cuerpo, busco la mejor solución no sólo para mí, sino también para el equipo. Me doy cuenta de que a veces, si estoy entre dos centrales, es más fácil para los defensas. En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones”, comentó el ex Bayern Múnich que lleva un tanto en tres presentaciones.

Sin dudas, las críticas han generado un revuelo en España porque con la temporada recién iniciada es extraño oír a referente del plantel apuntar contra las estrategias de su propio entrenador. Pese a esto, el polaco de 35 años, se mostró esperanzador con respecto a lo que viene: “Tengo que mantener mi nivel, volver al camino. Va a mejorar con cada partido. Cada temporada es diferente y esta temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos y creo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas”.

La próxima presentación del Barcelona, campeón vigente de La Liga, será ante Osasuna el domingo, y luego habrá un parate por la doble fecha FIFA de septiembre.

