Las fotos de Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus hijos que causaron furor: del “pie mágico” a la vestimenta especial de Ciro y Mateo

El jugador de Inter Miami asistió con su esposa a la fiesta del campeón en un selecto restaurante de la ciudad

Lionel Messi disfruta de las mieles del éxito no solo de su carrera, que pudo coronar con el Mundial de Qatar 2022, sino también con su gran presente en Inter Miami. Desde su arribo a la Major League Soccer de los Estados Unidos, su equipo ganó todos los encuentros de la Leagues Cup hasta celebrar el primer título de la historia del club, donde además terminó como el goleador, es finalista del US Open Cup y logró un triunfo en la liga local, que le permitió salir del último lugar y soñar con los playoffs.

Luego de celebrar en familia junto con sus compañeros la obtención del trofeo en un lujoso restaurante coreano, La Pulga compartió dos imágenes en Instagram que causaron furor. El capitán argentino se mostró junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Mateo y Ciro. Dos detalles trascendieron en las redes sociales.

En la primera de las fotos se lo puede ver a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sentados sobre una mini tribuna disfrutando de la tarde. Con mate en mano, La Pulga aparece descalzo y esto fue motivo de comentarios, en especial el “pie mágico” zurdo que tantas alegrías les brindó a sus fanáticos. “El verdadero pie grande”, “pata grande” o “¿cuánto calza Messi?” bromearon algunos. “Tomate unos mates rey, descansa, come bien y cuídate”, “El tipo que es el mejor de la historia y el más fachero de la historia”, “La familia Messi es lo más grande que hay”, destacaron otros.

En la segunda foto, Lionel Messi también aparece igual de relajado ahora junto a dos de sus hijos (faltó Thiago). La camiseta de la selección argentina que lleva puesta Mateo fue muy destacado por varios fanáticos que además recordaron la pasión la Albiceleste del niño, quien se mostró con este atuendo en varias oportunidades e incluso celebró sus cumpleaños con dicha temática. A su lado, Ciro, el más pequeño, con la remera del Hombre Araña. Otros usuarios repararon en este detalle y en el pedido que el jovencito le habrá encomendado a Leo en sus clásicos festejos de gol como el popular superhéroe de Marvel en los encuentros de la MLS.

En lo que respecta a lo futbolístico, el entrenador de Inter Miami, Gerardo Tata Martino, se manifestó confiado en que Lionel Messi, quien fue suplente en su debut en la MLS, llegará “bien” al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas con el seleccionado argentino ya que su intención no es “reventar” al futbolista.

Luego del triunfo sobre New York RB, como visitante, con un gol del astro sobre el final, el Tata explicó que Messi “venía de un trajín importante” y ambos coincidieron en que lo mejor era mejor el descanso. “Le vino bien jugar 30 minutos para recuperar. Él y Busquets terminaron muy cansados el último partido pero va a llegar bien, está cada vez mejor de lo físico y termina bien los partidos. Llegará bien a las Eliminatorias”, manifestó Martino, en conferencia de prensa.

Messi entró para jugar la última media hora y sobre el final convirtió el gol para el 2-0 definitivo. “Tratándose de él ya nada sorprende aunque es muy difícil poder ver a Cremaschi rodeado de defensores, pero él lo encuentra y después define el partido”, destacó el entrenador rosarino.

Messi jugará el próximo partido, este el miércoles ante Nashville de local, y sería liberado el domingo contra Los Ángeles FC, de visitante. Los fanáticos que estuvieron en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey pidieron por Messi desde el inicio del partido pero Martino advirtió que no cambiará su plan pese a la presión del público.

“Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar, en todos los lugares nos pasará esto. Nosotros no nos podemos separar del plan e hipotecar el físico de Leo porque no estamos para reventar al jugador. No tengo que pedir disculpas a la gente pero entiendo las exigencias”, afirmó el experimentado entrenador con pasado en las selecciones de Paraguay, Argentina y México.

Consultado por las críticas que recibe el nivel de la MLS, el Tata aseguró que Messi eleva el nivel de la competencia. “Si la comparamos con Europa, estamos lejos pero también es cierto que yo vi muchos jugadores venir en las mismas condiciones y ninguno hizo la diferencia que hace ‘Leo’”, subrayó.

