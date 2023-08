“Estoy sufriendo en la cancha”: una de las mejores tenistas del circuito rompió en llanto tras quedar eliminada en el US Open

Una tenista estalló en llanto tras perder en el US Open

Se puso en marcha el último Grand Slam del año y una de las sorpresas en el cuadro femenino fue la temprana derrota de una de las mejores 10 tenistas del circuito de la WTA. Por la primera ronda del US Open, la griega Maria Sakkari perdió por un doble 6-4 contra la española Rebeka Masarova.

La caída de la número 8 del ranking mundial en su estreno en el torneo que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York, marcó una problemática que evidenció Sakkari a lo largo de la temporada: al igual que sucedió en el major que se disputa en los Estados Unidos, la raqueta europea también cayó en sus primeros partidos en Roland Garros y Wimbledon.

Tras la derrota, la tenista se acercó a la sala de conferencia para hablar con la prensa y fue contundente sobre el presente de su carrera. “No sé lo que va a pasar de aquí en adelante, es un futuro un poco incierto, no sé si voy a tomarme un tiempo de descanso o no. Tal vez necesite parar, estoy sufriendo en la cancha, pero no puedo tomar esa decisión ahora, mi mente ahora mismo no tiene las cosas claras”, expresó Maria.

“Estoy constantemente trabajando para mejorar, quizá necesite más tiempo para llegar al lugar que quiero estar, pero de verdad siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en el aspecto psicológico”, agregó la tenista griega antes de estallar en un llanto que duró más de 30 segundos. En las imágenes, se puede ver cómo una colaboradora se le acercó a la jugadora mientras ella no podía parar de llorar, ofreciéndole la ayuda necesaria.

Maria Sakkari perdió en la primera ronda del US Open (Jerry Lai-USA TODAY Sports)

En la previa de tener que parar la charla con los medios, Sakkari analizó por qué cree que está lejos de su mejor versión dentro de una cancha de tenis. “No creo que haya jugado bien en el día de hoy, la verdad. Si hubiera jugado tan solo un 10% mejor de lo que jugué creo que hubiera ganado este partido, porque este tipo de partidos son los que hay que ganar cuando estás en este nivel. Sin embargo, esta temporada perdí demasiados encuentros similares, muchos partidos en los que mi nivel, desafortunadamente, no estuvo ahí”.

A los 28 años, y profesional desde 2015, la raqueta griega ostenta un título de la WTA. Lo logró en 2019, en Rabat, tras vencer a la británica Johanna Konta. Además, llegó a otras siete finales, una de ellas en este 2023: perdió ante la estadounidense Cori Gauff en el torneo de Washington, que se disputó a principios de agosto (2-6, 3-6).

Es importante destacar que, hace dos años, Sakkari alcanzó las semifinales del US Open, su mejor resultado en un certamen de Grand Slam junto a clasificarse entre las cuatro mejores en Roland Garros 2021, la que hasta ahora es su campaña más destacada en el circuito profesional.

“Sigo pensando que tuve algunas oportunidades de ganar, pero quizá me esté equivocando, no lo sé. Conozco a Rebeka del pasado, ya nos habíamos enfrentado esta misma temporada y sabía que su servicio era muy peligroso, pero hoy lo que falló fue mi nivel, estuve muy pobre, así que esto es lo que tengo que solucionar. La verdad es que no tengo mucho más que decir en estos momentos, lo siento”, concluyó la tenista de Grecia.

