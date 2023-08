Salía del campo tras ser sustituido y el árbitro lo frenó para expulsarlo: la polémica entre Cristian Ferreira y Andrés Merlos

La insólita expulsión de Ferreira en Newell's-Lanús

Cristian Ferreira se llevó todas las miradas en la victoria 1-0 de Newell’s Old Boys frente a Lanús en el estadio Marcelo Bielsa por dos razones: el golazo que marcó luego de una impresionante jugada personal y la insólita expulsión que sufrió con Andrés Merlos como árbitro. El futbolista de 23 años tuvo una confusa situación con el juez del partido que generó el enojo tanto de sus compañeros como de Gabriel Heinze que declaró furioso una vez cosechados los tres puntos en Rosario.

Corría el minuto 41 de la segunda mitad y el Gringo decidió sacar al autor del único tanto del encuentro. Ferreira, que se encontraba rumbo al córner para ejecutar la pelota parada, cambió de dirección para permitir el ingreso de su compañero. Sin embargo, en el ímpetu de querer salir del campo se llevó puesto a Merlos: el árbitro lo persiguió varios metros desde atrás, tocó el silbato y automáticamente sacó la tarjeta roja de su bolsillo para echar al jugador surgido en River Plate.

El entrenador de la Lepra se quejó con el cuarto Franco Morón pero no hubo vuelta atrás en la decisión. “Iba a salir corriendo, me agarra y de repente me echa. No entendí porqué. Tengo muchas cosas para decirle pero prefiero quedarme callado. Quedó demostrado en demasiados partidos”, declaró Cristian en charla con TNT Sports después de que su equipo aguante la ventaja con uno menos durante varios minutos. El volante debe aguardar que se publique el boletín oficial de la AFA para ser notificado de la sanción y analizar si existe la posibilidad de una apelación.

Newell's 1-0 Lanús

Gabriel Heinze llegó furioso a la conferencia de prensa pero decidió moderar sus palabras. “Ojalá no se haga costumbre que siempre pase algo en contra nuestra”, arrancó el técnico ante los periodistas presentes en la sala. Y continuó con un mensaje de aprendizaje para Ferreira: “No lo debe hacer, tiene que pensar un poquito, pero es joven y esto a veces pasa. Lo esperé mucho, porque sé lo que trabajó y lo acompañé en este camino. Este chico no es fácil, pero cuando me conoció me dijo que se iba a comprometer y cada vez está mejor”.

Newell’s venció por 1-0 a Lanús como local y se colocó primero en la tabla de la Zona B con dos triunfos en dos partidos mientras que el Granate empezó con el pie izquierdo con dos derrotas al hilo. En la próxima fecha, la Lepra se medirá con Belgrano y los del Sur tendrán como rival a Godoy Cruz.

