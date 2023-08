Polémica: por qué no debieron sancionar penal a favor de San Lorenzo en el duelo ante Belgrano

Polémica por penal cobrado a favor de San Lorenzo

En una jugada que terminó teniendo incidencia directa en el tanteador final, Darío Herrera sancionó una infracción dentro del área de Belgrano de Córdoba en favor de San Lorenzo. Cuando se cerraba la primera parte del partido que enfrentó a ambos por la segunda jornada de la Zona B de la Copa de la Liga en el estadio Nuevo Gasómetro, el VAR llamó al juez principal por la mano de Matías Ibacache tras el intento de Rafael Pérez. Y el referí no dudó.

Hay que remarcar que para juzgar una infracción de mano las directrices que seguir el árbitro son las siguientes: 1) ¿existe una mano posicionada en forma deliberada?; y 2) ¿las manos/brazos están en una posición natural o antinatural?, ¿están las manos o brazos arriba de los hombros?

La acción no fue deliberada, solo el movimiento corporal lo lleva a Ibacache a estar en esa posición, sin crear una antinatural. En resumen, las manos/brazos estaban en una posición natural acompañando el movimiento corporal y próximos al cuerpo, por lo tanto, no se debió conceptualizar esa como una infracción de penal.

Un árbitro bien posicionado observó lo mismo, pero cuando lo llamaron desde el VAR lo hicieron dudar y cambió de opinión. Transmitirle las repeticiones en forma de carrusel y en cámara no normal lo invitó a Darío Herrera al error. Vale mencionar que los asistentes del juez principal fueron Walter Ferreyra y Pablo Acevedo (Bruno Bocca fue el cuarto), mientras que en el VAR estuvieron Ariel Penel y Sebastián Raineri (AVAR).

Luego de esa jugada polémica, no existieron mayores dificultades para el cuerpo arbitral. En los tantos de Belgrano no hubo ningún tipo de infracción, a la vez que en la jugada que derivó en el gol sobre la hora de Adam Bareiro de cabeza, no existió posición adelantada ni algo que llamara la atención de los colegiados.

El próximo miércoles, habrá revancha entre ambos equipos por los octavos de final de la Copa Argentina, en Santa Fe. Ya por la Copa de la Liga, San Lorenzo visitará en la tercera fecha a Unión en Santa Fe (el lunes 4/9) y Belgrano recibirá a Newell’s en Córdoba (el sábado 2/9).

