Martino reveló cómo convenció a Messi de ser suplente y que no jugará varios partidos con el Inter Miami por la selección argentina

Martino decidió comenzar el partido con Messi en el banco (Reuters)

El Inter Miami de Lionel Messi volvió a celebrar después de obtener una nueva victoria, esta vez, en lo que fue la vuelta de la franquicia a la MLS, competencia en la que deberá conseguir un milagro para clasificar a los playoffs al estar ante últimos en la Conferencia Este.

Sin embargo, los de Martino no pierden la ilusión, mucho menos ahora que cuentan con el mejor futbolista del mundo entre sus filas, quien apareció nuevamente para sellar el triunfo frente a New York Red Bulls por 2-0 desde el banco de suplentes.

El técnico argentino habló tras el partido sobre la decisión de sentar a la Pulga durante 60 minutos y aseguró que la gestión de los minutos del capitán se decidió pensando solo en el bienestar del jugador.

“Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar. En todos los lugares nos va a pasar esto”, declaró el ex seleccionador de Argentina, México y Paraguay. “Nosotros no nos podemos separar del plan porque hacer eso sería hipotecar un poco el físico de Leo y no estamos acá para reventar al jugador sino para que pueda rendir en toda su plenitud”, explicó en la rueda de prensa posterior.

Messi convirtió un gol antes del cierre del partido (Reuters)

Luego, contó cómo hizo para convencer al ex PSG sobre comenzar en el banco, algo que pocas veces ocurrió durante su extensa carrera en el fútbol profesional: “La conversación con Messi fue solamente explicarle que teníamos tres partidos en una semana, que veníamos de un desgaste muy grande, que iba a tener que parar en algún momento”, comentó Martino, quien dijo que él veía “lógico” que se tomara un respiro en este encuentro.

“Y estuvo de acuerdo”, añadió el técnico, quien cumplió los “dos objetivos” que se había marcado: recuperar jugadores y regresar de este enfrentamiento con los tres puntos.

“No tengo que pedir disculpas a la gente, pero de alguna manera entiendo sus exigencias”, continuó el Tata sobre su decisión y advirtió que tanto los fanáticos como el equipo se van a tener que “acostumbrar” a jugar también sin su capitán, no solo por rotaciones sino también cuando se marche con la selección de Argentina.

“Leo va a ir a su selección, va a faltar como mínimo tres partidos este año, el año que viene va a pasar lo mismo... Tenemos que entender que cuando él se vaya el equipo tiene que seguir siendo confiable”, explicó. Lionel Scaloni y la Albiceleste volverán a competir oficialmente desde el próximo 7 de septiembre, en lo que será su debut en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 frente a Ecuador.

Finalmente, el entrenador argentino aseguró que, “si no hay nada raro”, Lionel Messi jugará los próximos dos partidos de liga: el miércoles contra el Nashville de local y el domingo a domicilio frente a Los Angeles FC (LAFC).

