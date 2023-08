Así fue el golazo de Messi que cerró el triunfo de Inter Miami ante New York RB: pase “invisible” de Leo, asistencia de Cremaschi y toque a la red

Gol de Messi: Inter Miami 2-0 New York RB

11 goles en nueve partidos (siete como titular). Tres asistencias. Un título (la Leagues Cup) y una final pendiente (la US Open). El inicio de la era Lionel Messi en Estados Unidos es inmejorable. Y la racha favorable del Inter Miami se extendió a su debut en la MLS: las Garzas vencieron 2-0 a New York Red Bull con goles de Diego Gómez y... Sí, el astro argentino, de inoxidables 36 años. Pero no fue una conquista más: fue una gran acción colectiva que finalizó en el toque a la red del capitán.

Desde el desembarco de las estrellas y el Tata Martino como DT, el conjunto de Florida apuesta a progresar con el balón dominado, a partir de los pases. Así construyó el 2-0 a los 89 minutos de juego. Un pivoteo en el borde del área derivó en Sergio Busquets, que soltó la pierna para la trepada de Jordi Alba. El lateral no dejó picar la pelota: de aire y de primera buscó a Messi, que controló y giró hasta encontrar el hueco. Y vaya si lo halló. Porque soltó un pase “invisible”, tal como fue calificado en las redes, entre varias piernas, que detectó la proyección de Benjamín Cremaschi, quien tocó al medio para que el ex Barcelona definiera sin oposición. Una obra de arte.

Esta vez, el astro descansó tras la seguidilla de partidos y saltó al campo desde el banco como ante Cruz Azul, su bautismo. Su ingreso al cotejo se dio en el momento de mayor asedio de su adversario, aunque más allá de la cantidad de tiros de esquina y de una buena tapada de Drake Callender abajo, a New York RB le costó la elaboración y la tenencia de poco le sirvió.

Con el correr de los minutos, Inter fue haciendo pie, sobre todo cuando a Messi y Busquets se le sumó Cremaschi. El astro tuvo un tiro libre en el borde del área (que él mismo fabricó) al que no le pudo dar la dirección deseada, y tuvo revancha con la gran conquista antes del pitazo final.

El argentino volvió a ser protagonista en el triunfo de Inter Miami en la MLS

Se puede decir que fue local en La Gran Manzana. Es que el público, por más que se tratase de un rival, lo vitoreó en todo momento. Y bramó “we want Messi -queremos a Messi-” en continuado hasta que lo vio quitarse la pechera y supo que disfrutaría de una cuota de su talento. El atacante devolvió ese cariño con creces.

Para el Inter Miami llegó el momento de volver al DRV PNK Stadium, donde este miércoles, desde las 20.30 (hora argentina), enfrentará a Nashville SC en la jornada 29 de la Major League Soccer. Se trata de un adversario conocido para las Garzas: lo vencieron mediante remates desde los 12 pasos en la definición de la Leagues Cup hace una semana. En aquella ocasión, el cotejo terminó 1-1, con gol del capitán de la selección albiceleste campeona del mundo en Qatar.

