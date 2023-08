La impensada promesa de Ruben Darío Insua si San Lorenzo gana un título en 2023

Ruben Darío Insua, entrenador de San Lorenzo de Almagro (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Desde su vuelta como entrenador, Ruben Darío Insua provocó una verdadera revolución en San Lorenzo. Con un plantel diezmado y plagado de juveniles, el histórico DT le dio una identidad al equipo, lo sacó de los últimos puestos y la tan temida zona del descenso y lo llevó a pelear por los primeros lugares.

Tal es la confianza que le generan sus jugadores que Insua no dudó en poner en juego algo muy valioso para él como su famosa melena. Así de impensado como suene, Ruben Darío Insua sorprendió con una promesa si logra que San Lorenzo gane algún título en la temporada.

“¿Te cortarías el pelo por algo?”, fue la pregunta que le hicieron en su visita al canal de Twitch oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. Lejos de achicarse, el entrenador de 62 años puso en juego su tesoro más preciado: “Si, no tendría ningún problema. Me afeitaría la cabeza, el pelo te crece rápido”.

La inesperada promesa de Ruben Insua

Su larga cabellera es un distintivo del DT y algunos videos se han vuelto virales. Los fanáticos destacan su cuidado e incluso bromearon con que lleva un ventilador personal que mueve su melena en cada encuentro. El propio Insua se refirió días atrás al tiempo que le imprime en su cuidado.

“Usé shampoo Sedal crema toda mi vida, no tengo canje con nadie”, reveló el DT durante una distendida entrevista en el programa Son Aviones. “¿No hay nada más?”, insistieron desde el programa de streaming. “Me baño todos los días, dos veces por día y me lavo la cabeza con shampoo y crema enjuague. Nada más que eso. Vivo en la República de Villa Luro, no en el Principado de Mónaco”, bromeó Insua.

Luego de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, San Lorenzo le apunta de lleno a la Copa de la Liga. En el debut, le ganó 1 a 0 a Lanús en La Fortaleza y en la segunda fecha recibirá a Belgrano, este sábado desde las 14:30. Además, el Ciclón disputará los octavos de final de la Copa Argentina justamente frente al Pirata cordobés, encuentro que se disputará el próximo miércoles 30 de agosto.

