Fue parte del equipo que catapultó a Scaloni a la selección argentina y es una de las figuras del rival del Inter Miami de Messi: “Leo revolucionó todo”

La resaca del Inter Miami tras levantar la Leagues Cup 2023 ya es parte del pasado y la atención de Las Garzas viró hacia la U.S. Open Cup. Este miércoles 23 de agosto el cuadro liderado por Lionel Messi visitará el TQL Stadium para enfrentar al FC Cincinnati con el sueño de acceder al segundo partido culmine en un puñado de días. Sin embargo, del otro lado estará el líder de la Conferencia del Este en la MLS, que tiene como referentes a los argentinos Álvaro Barreal y Luciano Acosta.

El futbolista surgido en Vélez Sarsfield habló en la previa del enfrentamiento y dejó sus sensaciones por enfrentar a la Pulga. “Contento, ansioso. Esperando el partido, estamos preparados, como lo venimos haciendo. Traté de tomarlo con poca ansiedad y llegó el día. Es un sueño para mí en lo personal. Se dio la casualidad que ellos ya estaban clasificados a la semifinal. Es una linda oportunidad para él y para nosotros también. Este club tampoco tiene un trofeo y llegar a una final es un sueño”, explicó en charla con ESPN.

Vale recordar que el Fortín acordó la transferencia del futbolista en 1.700.000 dólares por el 75% del pase a mediados de 2020. “Obviamente todos se pusieron contentos, no sólo los argentinos. La llegada de él a la liga es como que revolucionó todo. Están contentos, es muy difícil enfrentarlo, pero vamos a salir a intentar hacer un gran partido. Arrancó muy bien, demasiado bien. Yo no puedo decirle nada a nadie. Leo es Leo, puede hacer en cualquier momento cualquier cosa. Concentración es lo principal”, analizó sobre la llegada de Messi a Estados Unidos.

A sus 23 años, Álvaro fue uno de los integrantes de la selección argentina Sub 20 que obtuvo el Torneo de L´Alcúdia en 2018 y catapultó a Lionel Scaloni a la mayor. Actualmente es uno de los pilares fundamentales del plantel y en la ciudad de Cincinnati es considerado una verdadera promesa. “Revolucionó todo, los tickets para los partidos, subieron los precios. No es lo mismo que ir a otro partido. Juega de visitante y hay más gente de él que del equipo local. Espero que no suceda eso con nosotros”, añadió sobre la Messimanía en territorio norteamericano.

Álvaro es una de las principales razones por las que el Cincinnati está en semifinales de la U.S. Open Cup (Foto: USA Today)

Su llegada a Estados Unidos se complicó por un cambio de entrenador en el equipo: Chris Albright sustituyó a Gerard Nijkamp. Considerado un “fichaje caro” por la prensa local, comenzó su camino en la MLS alternando titularidades con ingresos desde el banco en partidos complicados. Pero a base de esfuerzo y entrenamientos, rápidamente Barreal pasó a ser considerado “una pieza indispensable” para un Cincinnati que está en lo más alto de la Supporters’ Shield (trofeo que se le entrega al campeón de la temporada regular) producto de 51 puntos gracias a 15 victorias, seis empates y tres derrotas.

Al principio fue mirado de reojo por llegar como un extremo en un cuerpo técnico que no utilizaba un esquema con ese tipo de jugadores. Álvaro agregó repertorio defensivo a sus características, ingresó como lateral derecho en una derrota 2-0 frente al Charlotte en marzo desde 2022 y de ahí en adelante no salió de la estructura. El cambio de DT a Pat Noonan en diciembre de 2021 fue fundamental para que el argentino pdiera asumir un rol como mediocampista por la banda y finalmente encajar a la perfección en el equipo.

“Está jugando con confianza y tiene un papel en nuestro equipo que le pone en una posición para tener un impacto y lo está haciendo”, explicó el entrenador sobre el surgido en Vélez. Y agregó sobre el desarrollo que vio en los últimos meses: “Eso tiene que ver con la mentalidad de Álvaro. Cómo mejoró su nivel de madurez, su profesionalidad, su hambre de ayudar al equipo a ganar. Creo que se convirtió en un mejor compañero de equipo y un mejor profesional”.

Con más de 100 partidos en su espalda con la camiseta de Cincinnati, Barreal está a las puertas del partido más importante de lo que va del año frente al Inter Miami. “Yo creo que Lucho Acosta se va a quedar con la camiseta de Messi. Él es el capitán, el 10 y lo vamos a respetar en ese sentido. Si hay otra se la voy a pedir a Leo. No lo hablamos, pero sé lo que va a hacer él y lo que voy a hacer yo”, concluyó con una sonrisa en el rostro a horas de enfrentar a su ídolo.

