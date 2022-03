Fuertes declaraciones de Battaglia: “Separé a Almendra y Varela por actos de indisciplina”

Antes de subirse al avión para viajar a Córdoba, donde mañana Boca se medirá con Central Córdoba de Rosario por los 32avos de final de la Copa Argentina, Sebastián Battaglia tomó contacto con la prensa y dejó fuertes títulos respecto a la situación de dos juveniles del plantel: Agustín Almendra y Alan Varela, quienes fueron separados del grupo y de ahora en más se entrenarán con la Reserva.

“Fueron dos actos de indisciplina diferentes y tomamos una decisión que me corresponde tomar. El club tiene reglas y hay que cumplirlas. Hoy los dos se entrenaron con la Reserva y tendrán que seguir ahí. Veremos como sigue el futuro”, declaró el entrenador xeneize al ser consultado por ambos jugadores. Y agregó: “Hoy tienen que entrenarse ahí, acatar las decisiones que me tocan tomar y hacerse cargo de las cosas que hicieron”.

Según trascendió, Almendra le faltó el respeto al DT en el entrenamiento de ayer, algo que ya había sucedido durante la pretemporada. En tanto, Varela no habría llegado en óptimas condiciones físicas a la práctica y por eso recibió el castigo. “Tratamos de ayudar a todos los chicos que vienen teniendo minutos y oportunidades en Primera División. A mí me ha tocado, no hace falta que nadie me cuente como es este mundo y la primera de Boca. Como cuerpo técnico tenemos reglas que cumplir y acá hay que hacerse cargo cada uno de las cosas que hace”, sentenció Battaglia.

En un momento en el que muchos le exigían mayor autoridad, el líder del cuerpo técnico boquense se puso firme: “Fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que tenemos que cumplir para nuestro equipo. El que se quiera sumar, bienvenido sea, y el que no las cumpla, tendrá que tener sus consecuencias. Es la realidad. Nosotros bajamos una línea y fuimos claros en lo que hablamos. A partir de ahí, cada uno elige su camino”.

No hay que perder de vista que a fines del año pasado, previo a un encuentro contra Newell’s en la Bombonera, tres futbolistas del plantel habían protagonizado un acto de indisciplina que quedó al descubierto por el propio DT. Esta vez fue cortante y bajó la guillotina sin titubear: “No voy a entrar en detalles, pero fue una indisciplina que es complicada. Siempre lo quisimos ayudar (a Almendra) y es verdad. Siempre estamos a disposición de todos, pero uno tiene que tener un cierto límite en algunas cosas para acompañarlo. Hay cosas que se van a la banquina. Vamos en un carril, el que quiera estar, bienvenido”.

Almendra habría explotado contra el entrenador por su falta de protagonismo en lo que va del año. Luego de quedar al margen en un par de los amistosos de pretemporada, sumó apenas algunos minutos ante Colón y Rosario Central (saltando desde el banco), fue suplente contra Aldosivi y se quedó afuera de los relevos frente a Independiente. “Yo siempre me entrené de la misma manera, sumando con el grupo desde donde me tocara estar. Hay que tirar para el mismo lado y tener los pies sobre la tierra, entrenarse y hacer lo mejor para el grupo. A partir de ahí, las cosas serán mejores. Los chicos no se tienen que confundir”, comparó el caso haciendo referencia a su etapa como juvenil.

Y concluyó: “A los chicos los estamos acompañando de la mejor manera. Todos peleamos por el mismo objetivo, estamos en el mismo barco. Queremos que todos estén metidos y pensando en los objetivos. Es una situación que tenemos que saber marcar con ellos, acompañarlos y hacerles entender un montón de cosas”.

