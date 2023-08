El detrás de escena de las caras gigantes de Messi que aparecen en los cultivos de Argentina

Messi mide 400 metros de alto y puede verse desde un avión

En agosto de 2002 millones de personas en todo el mundo se estremecieron en sus asientos cuando Graham Hess salió a recorrer su granja del Condado de Bucks en Pensilvania, Estados Unidos, y se encontró con un misterioso círculo dibujado sobre su cosecha de maíz. El personaje interpretado por Mel Gibson estaba frente a una de las primeras Señales de la exitosa película dirigida por M. Night Shyamalan y pronto se encontraría de cerca con seres de otro planeta, artífices de lo que había visto en sus cultivos. 20 años después, en Córdoba, Argentina, un ingeniero agrónomo iba utilizar todo su ingenio y tecnología para hacer algo similar en los campos nacionales, pero en lugar de círculos, utilizaría la imágenes de Lionel Messi.

Carlos Charly Faricelli nació en Río Cuarto, tiene 42 años, siete de los cuales los vivió en Buenos Aires, y actualmente trabaja en el área de marketing e innovación de una de las maniseras más importantes del país. Sus estudios de ingeniería aplicada a la agronomía, su fanatismo por el fútbol y su creatividad lo llevaron a ser el artista de una obra que hace dos décadas para Hollywood sólo podía ser fruto de tecnología extraterrestre. “El 8 de noviembre de 2022 se me ocurrió hacer un posteo en la empresa que trabajo. Utilicé el archivo que va en la sembradora que tenía la cara de Messi y puse ‘Estamos Manija para el Mundial’, usando un emoji de maní. Mi esposa me dijo, ‘Qué buena idea, imagino que lo vas a sembrar’”, contó en diálogo con Infobae al recordar cómo surgió el proyecto que pronto sería noticia en todo el mundo.

Para comprender un poco sobre este mundo de campo y tecnología, Faricelli explicó que desde 1995 se han desarrollado maquinarias capaces de brindar un sistema de agricultura de precisión que facilita todo el progreso, ya que se le puede cargar a a una sembradora la información sobre la cantidad de semillas por metro que se necesitan. Además, con el tiempo la evolución permitió conectar el sistema a un GPS y actualmente todo se ha simplificado. “Se hace más fácil la siembra porque se programa previamente qué es lo que uno quiere hacer. La sembradora se conecta a un GPS, entonces cuando pasa por un lote sabe lo que tiene que hacer, sabe qué hacer en cada metro”, detalló.

Es así que lo que él ideó en la previa del Mundial de Qatar fue la creación del rostro de Messi de manera virtual y la compartió en redes sociales para que, si algún productor agropecuario quería, descargara el archivo e hiciera lo mismo en sus hectáreas. Pero ¿cómo es que se puede formar la cara del mejor futbolista del planeta?.

Carlos Charly Faricelli, el ideólogo de los Messi del campo

“El maíz, o cualquier cultivo, comienza con el agrónomo pensando cuántas plantas va a poner. Antes, la sembradora tenía una caja con unas palanquitas que vos le ponías cuatro semillas por metro, o lo que sea, y la sembradora te iba a tirar cuatro por metro en todo el tiempo que funcionara. Cuando se adoptó la nueva tecnología con GPS, que le permite a la sembradora entender dónde está, sumado a que la computadora puede ir variando la cantidad de semillas, ahí es donde entra mi creatividad de hacer un dibujo, de forzar a que se forme una cara. Entonces voy a poner más semillas dentro de la cara de manera tal que esas semillas van a estar más juntas y vistas desde arriba va ser un verde más oscuro que si están más separadas, porque allí se refleja el suelo, que tiene otro color, entonces se ve más claro. No es que las plantas son mas o menos, sino que al estar mas juntas, no se ve el suelo y la cara se ve mejor”.

Faricelli ya había experimentado con esta tecnología para hacer logos hace casi 15 años y antes del inicio del Mundial se animó a repetir su idea, inspirándose en el capitán de la selección argentina. El proyecto entusiasmó a varios de sus colegas y fue así que pronto recibió solicitudes de allegados que querían el archivo para realizar la siembra y que Messi fuese un “tatuaje” en sus lotes.

“Me trajo amigos y enemigos, porque tenía como un tono de risa hacia la profesión. Eran discusiones positivas igual, porque era como que la idea se reía de las partes agronómicas en el contexto de un año seco. Hubo un hilo de ida y vuelta en redes, pero hubo algunos que por privado me mandaron para sembrarlo”, comentó ahora, feliz de que su creación resultara un éxito. “El día que perdemos con Arabia Saudita (NdR 2-1 en el debut del Mundial) me habían pedido cuatro archivos y estuvimos todos mal esa semana. Pero después viene esa semana hasta México y me siguieron solicitando archivos, es decir que había fe, en un contexto climáticamente adverso porque había una seca galopante”.

Cabe recordar que 2022 fue un año atravesado por la sequía en la Argentina. Según la información publicada por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, en diciembre pasado el área en situación de sequía había alcanzado un récord de 175.125.098 hectáreas, (cerca del 62,7% de la superficie total del territorio continental). Es decir que aquellos productores que se animaron a plantar el rostro de Messi, lo hicieron sabiendo que tal vez su inversión no diera frutos, ya que con la falta de agua las plantas corrían riesgos de no crecer y por lo tanto la imagen del futbolista nunca se vería .

Pero no sólo eso, sino que la siembra se realizó antes y durante el Mundial de Qatar, por lo que era una incógnita en ese entonces saber cuál sería la actuación del seleccionado albiceleste conducido por Lionel Scaloni que finalmente se alzó con el trofeo al derrotar a Francia. “Quedó como un tributo loco, pasional e irracional que fue una iniciativa mía, pero que la hicieron un montón de productores. Estas caras de Messi se iban a ver amén del resultado, si Argentina no ganaba, las caras iban a estar igual”.

Se plantaron 27 Messi en siete provincias (Reuters)

“Cuando el equipo empezó a ganar, me empiezan a solicitar un montón. Se prendieron productores que no conocía. Me han pedido de San Luis, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Tucumán...”. Hubo en total 27 intentos de Messi, aunque el clima impidió que todos florecieran, más allá de que en febrero llegaron a verse 14 en simultáneo en el centro del país. La mayoría tiene 400 metros de alto (más que la Torre Eiffel, para tener referencia) y pueden verse desde un avión en vuelos bajos. Además, el más grande tiene 900 metros de alto.

“Mi sueño es que la aplicación de mapas de Google, que tiene una capa de imagen real satelital, bueno por ahí en una actualización de esas capas se incluya a las caras de Messi y entonces quede Messi inmortalizado para siempre en los campos. Como un tatuaje nuestro”, se ilusionó alegre Faricelli, quien además aseguró que esta idea le ha permitido al mundo conocer más sobre las infinitas posibilidades que da el campo en cuanto a tecnología.

“Hoy puedo explicar cómo trabaja el agro mostrando solamente la foto de la cara de Messi. Los del campo no sabemos hablar mucho, por eso solemos chocar, pero con este mensaje no se habló. La cara de Messi fue un tributo sin palabras y en todos los lugares en donde salió, tenés bajo porcentaje de comentario negativo”, sostuvo al recordar incluso que muchos creyeron que era una imagen falsa cuando en enero se viralizaron las primeras fotografías aéreas.

Messi es camiseta, es bandera, es pancarta, es tatuaje y ahora es cultivo. Es difícil imaginar nuevos homenajes para el capitán de la selección argentina, pero sin dudas será un reto idea alguno tan original como el de Faricelli quien hizo surgir la cara de Leo desde la misma tierra.

