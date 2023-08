Gary Lineker habló sobre su admiración por Lionel Messi: “Hace cosas que los mortales comunes no pueden hacer”

Gary Lineker habló sobre su admiración por Messi y Maradona

Una de las personalidades del fútbol que cada vez que puede demuestra admiración total por Lionel Messi es el ex futbolista inglés Gary Lineker, quien no pierde oportunidad para llenar de elogios al ídolo argentino. En esta ocasión, el ex jugador y actual comentarista de TV ha dicho que “hace cosas que los mortales comunes no pueden hacer” y dijo que está por encima del resto junto con Diego Maradona.

“Para mí, Messi es el mejor jugador que he tenido el placer de ver. Me ha dado una inmensa alegría durante dos décadas. Y simplemente hace cosas que los mortales comunes no pueden hacer”, expresó Lineker en su participación de un segmento llamado ‘Box to box’ del portal GOAL.

De inmediato, no dudó en poner a La Pulga y a Maradona por encima del resto: “Yo jugué al nivel más alto en el fútbol y obviamente jugué con un montón de grandes jugadores como Cruyff, Zidane, Platini, por estos días los dos Ronaldo, Ronaldinho, podría seguir por siempre. Pero por encima de ellos hay otros dos grandes jugadores, y los dos son argentinos, los dos pequeñitos, zurdos: uno obviamente es Diego Maradona y el otro Lionel Messi. Es simplemente un placer verlo. Veo cada partido que juega. Incluso en sus días tranquilos, hará tres o cuatro cosas que no creo que hubiera hecho una vez en toda mi carrera.”

Lineker dijo que la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Argentina y Francia fue “completamente una locura” y que la consagración de la Albiceleste certificó el estatus de Leo Messi como “el mejor de todos los tiempos”. “Le puso fin a todas las discusiones”, aseveró.

Lineker habló sobre el duelo de Kylian Mbappé y Lionel Messi en la final del Mundial de Qatar (REUTERS/Paul Childs)

Al ser preguntado sobre el partido de fútbol más divertido que le tocó vivir, dio una sorpresiva respuesta: “Creo que jugué en partido más memorable de todos, que fue el partido de la Mano de Dios, porque tuvo el mejor gol de todos los tiempos y también el más tramposo. Pero esta final del Mundial fue extraordinaria. No soy fanático de los tiempo extra, creo que después de 90 minutos es ridículo. Iría directo a los penales. Pero me enorgullece que así fuera en el último Mundial. Incluso, haría una excepción para esas finales. El tiempo extra fue probablemente la mejor media hora de fútbol que vi, fue completamente una locura. Y el hecho que todo giró alrededor de Messi y Mbappé, con ambos teniendo rendimientos altos, y creo que terminó con el resultado que la mayoría de la gente quería afuera de Francia.”

Otro de los momentos más destacados de su entrevista con GOAL fue cuando Gary Lineker habló sobre qué valor de transferencia si estuviera jugando en su mejor momento en la actualidad, colocándose como el tercer jugador más caro de la historia.

“Bueno, alguien lo tradujo el otro día. Dijeron que si tomas eso en cuenta y todas las cosas que se han movido, la inflación, todo ese tipo de cosas, eso me habría valorado alrededor de USD 140 millones ... lo que habría sido una ganga”, bromeó.

