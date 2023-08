Estallaron los memes por el triunfo de Racing y el nuevo cruce ante Boca: del duelo Almendra-Benedetto a la visita de Juanfer Quintero

Los mejores memes del nuevo cruce que se viene entre Racing y Boca por la Copa Libertadores

Racing Club pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Boca Juniors definiendo. La Academia pudo dar vuelta la llave de octavos ante Atlético Nacional de Colombia, con el que había perdido 4 a 2 en Medellín la semana pasada.

Esta vez, al equipo de Fernando Gago le salió todo perfecto y con un Cilindro de Avellaneda que estuvo colmado de fanáticos, goleó por 3 a 0 con tantos de Roger Martínez, Agustín Ojeda y Juan Aguirre, este último en contra de su valla, y pudo avanzar de fase.

Ahora, en los cuartos de final, Racing Club enfrentará a Boca Juniors, equipo que dejó en el camino a Nacional, de Montevideo. La ida se disputaría el miércoles 23 de agosto en La Bombonera, mientras que la revancha sería una semana después (30 del corriente) en el Cilindro de Avellaneda.

Como era de esperarse, el público ya palpita este tremendo clásico entre dos de los grandes del fútbol argentino. El condimento especial del posible cruce Agustín Almendra, ex Boca, y Darío Benedetto, quienes tuvieron una fuerte pelea en el Xeneize, entidad de donde se marchó libre, fue uno de los focos en los clásicos memes.

No el único, ya que las redes se inundaron con burlas para Independiente, que no se clasificó a la presente edición de la Copa Libertadores, y River Plate, que fue eliminado por Inter de Porto Alegre, por sus equipos a la hora de alentar. Por supuesto, la chance de que diga presente Juanfer Quintero, ex Millonario, también fue de los más comentado, entre otros.

LOS MEJORES MEMES DE LA CLASIFICACIÓN DE RACING Y EL CRUCE NUEVO CRUCE CON BOCA EN LA COPA LIBERTADORES:

