Rumbo al Mundial Sub 17, el único título que le falta a Argentina: la situación especial de Echeverri y Prestianni, los europibes y el rol de Aimar

Claudo Echeverri, capitán y figura de la Sub 17 de Argentina

Faltan tres meses, 92 días para ser exactos. Argentina tiene en la mira el Mundial Sub 17 de Indonesia, el único título de los importantes que le falta levantar a nivel selección masculina. El rendimiento mostrado por los chicos en el Sudamericano que los clasificó a la cita principal hace ilusionar, más aún teniendo en cuenta que el progreso de algunos de ellos tras esa presentación fue meteórico.

Te puede interesar: El espectacular gol de chilena de un futbolista de la selección argentina de talla baja

El caso más significativo, sin dudas, es el del capitán Claudio Echeverri. Estuvo en ocho de los nueve partidos en el certamen en Ecuador que terminó con los comandados por Diego Placente en el tercer lugar e hizo cinco goles para ser el máximo artillero junto con el brasileño Kauã Elias, más allá de sumar también tres asistencias. El premio para el Diablito fue el salto a la primera de River Plate de la mano de Martín Demichelis y el posterior debut: ya suma cuatro partidos y otras nueve apariciones en el banco de suplentes desde entonces.

Tanto el atacante de 17 años como la promesa de Vélez, Gianluca Prestianni, son dos nombres estelares para el seleccionado. Sin embargo, ninguno de los dos estuvo en las jornadas de entrenamiento que encabeza Placente en AFA desde hace un mes. La explicación es sencilla: Prestianni y Echeverri son piezas clave en los planteles principales de sus clubes, por lo que es más difícil su cesión para practicar, más allá que ambos aparecen habitualmente en las listas de citados.

Prestianni es una de las promesas del país, pero no está entrenando en la Sub 17 de cara al Mundial por el momento (Foto: Gastón Taylor)

La FIFA no obliga a los clubes a ceder futbolistas para el Mundial Sub 17 ya que no figura en el “calendario internacional”, por lo que será un tema de la AFA las tratativas para que estén en el torneo que se llevará a cabo desde el 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre en cuatro diferentes estadios de Indonesia. Se descarta que con el Diablito no habrá problema, pero siguen de cerca el tenso conflicto entre Prestianni y Vélez para ver qué decisión tomar cuando sea la hora. El antecedente no es alentador tampoco: el Fortín, que convive con una angustiante situación con el descenso que derivó en un violento hecho con su juvenil, no lo cedió para el Sudamericano.

Te puede interesar: Bayern Múnich busca a un arquero de la selección argentina en medio de las dudas sobre Neuer

Mientras tanto, los entrenamientos son para asentar la base del Sudamericano e ir probando algunos chicos que no fueron citados. Bajo esta lógica, la oficina de scouting sigue muy de cerca la evolución de distintos juveniles nacidos en el país que militan en el exterior o con nacionalidad argentina que podrían estar disponibles para Placente. Sin embargo, ninguno fue llamado para entrenar por el tema lógico de la distancia: no harán viajar a un jugador desde Europa por tres días.

Hay tres casos puntuales que son los que resuenan alrededor del Sub 17. Aunque suena que será difícil meterse en la lista para la nueva camada de los Europibes, un proceso que nació de la mano de la oficina de scouting que lidera Juan Manuel Tassi en Europa.

Te puede interesar: El mal momento de un campeón del mundo con Argentina por la muerte de su mascota: “Nunca te vamos a olvidar”

En primer lugar, aparece el arquero del Sevilla Lorenzo Luchino, el único convocado para el Sudamericano Sub 17 que militaba fuera del país. Nació en Córdoba, pero su familia se radicó en España hace algunos años por temas laborales y estuvo en el banco de suplentes en los juegos de Argentina pero no sumó minutos. La titularidad fue para Froilán Díaz de Unión de Santa Fe y Enrique Maza, de Atlético Tucumán, jugó un partido cuando hubo una rotación. Luchino ocupó el rol de tercer portero.

Los otros dos casos son los del español Mateo Sciancalepore y el brasileño Felipe Rodríguez-Gentile. El zurdo delantero que milita en el Espanyol (firmó contrato hasta 2026) ya estuvo en la órbita de las juveniles albicelestes el año pasado, pero no ingresó a la nómina del Sudamericano. Nació en España, pero sus padres son argentinos y está en la esfera nacional desde la Sub 15.

Felipinho, por su lado, está dentro de la carpeta de Tassi pero su nombre estalló mediáticamente semanas antes del Sudamericano y no llegó siquiera a ser evaluado de lleno por el cuerpo técnico por entonces. El detalle es el meteórico progreso de este juvenil que tiene nacionalidad brasileña, argentina y española. Pegó el salto al plantel profesional del Preston North End que milita en el Championship de Inglaterra (segunda división) con apenas 16 años y fue uno de los nueve suplentes que escogió el DT Ryan Lowe el fin de semana pasado en el debut ante Salford City tras la gran pretemporada que tuvo.

Felipe Rodríguez-Gentile, Felipinho, una de las promesas del exterior que podría citar Placente

Una situación también paradigmática es la del delantero Ricardo Solbes, que debutó en Defensa y Justicia días atrás con 17 años y podría emigrar a las inferiores de la Roma de Italia en breve. Estuvo citado al año pasado por Aimar, pero no volvió a estar en el radar de Placente luego. Hasta ahora no figuró entre los 36 convocados que pasaron en las cuatro jornadas de entrenamiento, donde se registraron 9 futbolistas River, 5 de Vélez y Lanús, 4 de Boca, 2 de Estudiantes, Racing y Central, y 1 representante de otros siete clubes (Unión, Banfield, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Talleres, Independiente y Newell’s).

La realidad también es que en la ofensiva la competencia es la más apasionante, con material de primer nivel. Echeverri y Prestianni son apenas la punta de un iceberg que completan chicos como Santiago López que ya debutó en Independiente o los juveniles de River Agustín Ruberto e Ian Subiabre. Incluso sin haber sido citado al Sudamericano muchos hablan del nivel de Franco Mastantuono, otro futbolista del Millonario.

Santi López, uno de los que brilló en el Sudamericano Sub 17 y se ganó su primer contrato en Independiente

Mientras se espera por conocer la fecha del sorteo que repartirá a los 24 países clasificados en seis grupos (clasificarán a octavos los dos primeros y los cuatro mejores terceros), la directiva prepara una mini gira para fines de septiembre y otra gira más como previa a la cita en Indonesia con el objetivo principal de sumar roce ante seleccionados de Norteamérica, Europa y Asia.

Hay que recordar que inicialmente Pablo Aimar estaba al mando de la Sub 17, pero a raíz de su rol cada vez más influyente en la selección argentina mayor se decidió que Placente esté a cargo de esta juvenil y el Payito con la Sub 15, más allá de que son un cuerpo técnico que rotan las tareas habitualmente. “A veces la Mayor le quita mucho tiempo, porque a él le encanta la docencia, las juveniles. Trata de estar siempre con nosotros, de colaborar”, había detallado a Infobae el coordinador de selecciones menores, Bernardo Romeo. Hoy en día es difícil saber si acompañará al plantel en el Mundial como ayudante de campo, ya que la mayor tendrá doble fecha de Eliminatorias tanto en septiembre como en octubre y noviembre.

Campeón en mayores de las principales competencias (Copa América, Mundial y Juegos Olímpicos), el Mundial Sub 17 es la única cita que le falta al país a nivel juveniles tras consagrarse en las otros torneos (Sudamericanos de Sub 20, 17 y 15 y la Copa del Mundo Sub 20).

LOS 36 CONVOCADOS HASTA EL MOMENTO EN LOS ENTRENAMIENTOS

Arqueros: Froilán Díaz (Unión), Agustín Cañete (Banfield), Franco Villalba (Vélez), Franco Jaroszewicz (River), Dylan Martínez (River) y Enrique Maza (Atlético Tucumán).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Ulises Giménez (River), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Juan Manuel Villalba (Vélez), Gonzalo Escudero (Racing), Octavio Ontivero (Lanús), Axel Cabellos (Racing), Agustín Colmegna (Boca) y Lucas Flores (River).

Mediocampistas: Agustín Obregon (River), Juan Giménez (Rosario Central), Axel Atum (Estudiantes), Thiago Laplace (Lanús), Camilo Rey Domenech (Boca), Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba), Mariano Geréz (Lanús), Kevin Gutiérrez (Rosario Central), Franco Mastantuono (River) y Alejo Rivas (San Lorenzo).

Delanteros: Alejo Sarco (Vélez), Mauricio Carrizo Maher (Vélez), Agustín Ruberto (River), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Newell’s), Luka Andrade (Boca), Santiago López (Independiente), Claudio Echeverri (River), Gianluca Prestianni (Vélez), Hernán Godoy (Lanús) y Benjamín Acosta (Lanús).

Seguir leyendo: