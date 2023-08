Benfica llegó a un acuerdo para comprar a Gianluca Prestianni: la millonaria oferta a Vélez y cuándo se iría la “joya”

Gianluca Prestianni, la joya de Vélez, cada vez más cerca de emigrar al fútbol europeo

Gianluca Prestianni comienza a despedirse de Vélez Sarsfield. La joya del Fortín, de apenas 17 años y 24 partidos jugados en Primera División (3 goles), estaría muy cerca de pasar al Benfica de Portugal, que tiene decidido comprar el 85% del pase al club de Liniers por una suma millonaria.

Te puede interesar: Prestianni relató el calvario que vivió durante el apriete de la barra de Vélez y avisó que se quiere ir del club: “Me pegaron dos veces en la cara”

“El Benfica ya llegó a un acuerdo con Vélez para el futuro fichaje del ‘Niño Maravilla’ Gianluca Prestianni. Será una ‘opción prioritaria’ para incorporarlo de cara a cerrar el trato en 2024. El jugador ya le dijo que sí al club portugués”, afirmó el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases. De concretarse la venta, la Pulga sería compañero de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

A la información que llegó desde Europa se le sumó la cifra que ofertaron las Águilas el Fortín por la operación. Serían 11 millones de dólares por el 85% del pase, para que el media punta emigre una vez que cumpla los 18 años el 31 de enero de 2024. Lo que aún no se sabe es si Prestianni se presentará a la mini pretemporada de Vélez, que comenzará el viernes 4 de agosto en Córdoba y culminará el 12, de cara a la Copa de la Liga, torneo en el que el equipo del Gallego Méndez deberá sumar puntos para evitar el descenso.

Te puede interesar: Caos y más violencia en Vélez: hinchas coparon la sede e intentaron ingresar a la oficina de Sergio Rapisarda

Actualmente, Vélez atraviesa una crisis deportiva e institucional que generó un clima de violencia entre sus hinchas, jugadores y dirigentes. Esto genera incertidumbre en torno a los futbolistas que podrían marcharse y los refuerzos que podrían arribar a la institución.

Gianluca Prestianni continuaría su carrera en Benfica de Portugal a partir de 2024 (Twitter @FabrizioRomano)

El futbolista surgido de las Inferiores de Vélez, que había sido agredido por barrabravas el pasado domingo tras la derrota ante Huracán mientras se dirigía desde la Villa Olímpica a su casa a bordo de su auto, dejaría el club que lo vio nacer, tal como había adelantado en una entrevista. “Tenía ofertas antes para irme antes, pero me quedé por respeto a Vélez. Ni a mí, ni a mi familia nos gustó que me hayan pegado. Le pegaron al auto y a mí dos veces en la cara y me agarraron de la campera. Es una decisión difícil, tengo que hablar con mi familia porque son hinchas de Vélez. No sabés qué hacer, lo tengo que ver muy bien”, relató en ESPN.

Te puede interesar: Diego Godín se retiró del fútbol profesional en la caída de Vélez: del emotivo discurso a una revelación sobre la llegada de Cavani a Boca

Seguir leyendo: