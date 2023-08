El Patón Guzmán volvió a montar un show antes de un penal e imitó a un equilibrista, pero el resultado no fue el que esperaba

Patón Guzmán hizo de equilibrista antes de un penal en la Leagues Cup

Nahuel Guzmán volvió a estar en boca de todos en la Leagues Cup por su reacción antes de un penal para el equipo rival. En esta ocasión, su táctica para distraer al ejecutor no dio resultado: el español Sergio Canales remató al otro palo y le dio la victoria a Monterrey en el clásico frente a Tigres en el minuto 96. De esta forma, el Patón sufrió la eliminación en la ronda de octavos de final.

Como salido de un circo, Guzmán había personificado a un mimo y luego directamente imitó a un payaso sacando una serpentina de su boca, motivo por el cual fue amonestado antes de desviar un penal en la tanda frente a Vancouver Whitecaps por la fase anterior. Su postura, castigada por la IFAB (International Football Association Board) en el último tiempo, fue tendencia en las redes sociales el último fin de semana.

Esta vez, el ex arquero de Newell’s y la selección argentina volvió a montar un show circense haciendo equilibrio sobre la línea de gol. Sin embargo, se recostó sobre su derecha para detener el tiro de Canales, quien no se obnubiló y acertó con su zurdazo al otro poste. El árbitro norteamericano Ismail Elfath, quien sancionó la pena máxima a instancias del VAR, no amonestó a Guzmán por su bailoteo aunque sí segundos antes por la protesta.

De esta manera, Monterrey avanzó a los cuartos de final y ahora se topará con Los Ángeles FC el viernes 11 de agosto (desde las 23:30 hora argentina). Los dirigidos por el Tano Fernando Ortiz son uno de los dos clubes mexicanos que quedan vivos en el certamen, ya que el otro es Querétaro (jugará ante Philadelphia). ¿Las otras llaves? Nashville SC-Monnesota y el Inter Miami de Lionel Messi contra Charlotte FC.

El show del Patón Guzmán en los penales de Tigres por la Leagues Cup

El dato en torno a lo hecho por Guzmán es que en las últimas horas se volvió a hablar sobre esta norma que limita a los arqueros en la tanda de penales por las declaraciones de Emiliano Martínez, el arquero argentino que tanto en la Copa América como en el Mundial de Qatar empleó juegos psicológicos para distraer al rival. “Yo a mi familia y a mi gente cercana les decía que da igual, ya somos campeones. La hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal…. Yo atajé lo que tenía que atajar”, dijo en una entrevista con Urbana Play sobre esta reglamentación que se puso en marcha en julio de este año.

Cabe destacar que la IFAB, encargada de las normas del fútbol, modificó la Regla 14 que se posiciona sobre los penales para advertir: “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. P. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, p. ej. distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”.

