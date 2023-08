River Plate pisó el acelerador para quedarse con una joya uruguaya que buscaban Racing y Lanús

Nicolás Fonseca, el objetivo de River Plate para reforzar la zona media (Montevideo Wanderers Fútbol Club)

River Plate se mueve con fuerza dentro del mercado de pases con el claro objetivo de ir por la gloria en la Copa Libertadores y dar pelea en la Copa de la Liga al concretar las vueltas de Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini y fichar a Facundo Colidio.

Te puede interesar: El impresionante recibimiento al campeón River Plate en el Monumental para el partido ante Racing

Sin embargo, en el Millonario también son previsores y están cerca de concretar un movimiento estratégico de cara al próximo semestre. Ante la incertidumbre sobre lo que pasará con Enzo Pérez (su contrato finaliza en diciembre y aún no decidió si prolongará su vínculo o si se marchará de la institución), el conjunto de Núñez puso sus ojos en una de las figuras del último certamen en Uruguay.

El apuntado es Nicolás Fonseca, uno de los hijos de Daniel (jugó en la selección de Uruguay en en River Plate en 2002). El joven de 24 años nació en Italia (Napoli) cuando su padre jugaba en la Serie A y viene de tener una destacada actuación en Montevideo Wanderers, donde disputó 20 partidos, en los que aportó un gol y brindó dos asistencias.

Te puede interesar: 9 frases de Demichelis: cuándo se dio cuenta que River podía ser campeón, la advertencia a Inter y la vuelta de Pity Martínez

El mediocampista central, que cuenta con una excelente visión de juego y pase entre líneas, inició su carrera en el Novara de Italia y luego pasó al River Plate de Montevideo. Durante este mercado de pases estuvo en la mira de otros dos equipos de Argentina: recibió sondeos de Racing y una oferta de Lanús (1.5 millones de dólares por la mitad de su ficha).

Ante este escenario, el Millonario decidió pisar el acelerador para quedarse con el volante. Las negociaciones estarían encaminadas para que River Plate se quede con un porcentaje importante en su ficha y lo deje en su actual equipo hasta diciembre.

Te puede interesar: Boca Juniors prepara otro golpe en el mercado: está por fichar a un ex jugador de River

Vale recordar que actualmente los dirigidos por Martín Demichelis tienen en esa zona del campo a Enzo Pérez, Matías Kranevitter y Bruno Zuculini (se encuentra en la recta final de su recuperación). El otro jugador que se podría desempeñar en esa zona del campo es Felipe Peña Biafore, quien estaba a préstamo en Arsenal pero está próximo a recalar en el Granate.

Uno de los puntos clave en la negociación es que Daniel Fonseca (es también el representante del joven) tiene un gran vínculo con el manager Enzo Francescoli, con quien compartió plantel tanto en la selección de Uruguay (Mundial de Francia 1998 y Copa América de 1995, por ejemplo) como en el Cagliari (temporada 91/92 y 91/90).

Nicolás Fonseca se quedaría en Montevideo Wanderers hasta diciembre, para luego recalar en River Plate (Montevideo Wanderers Fútbol Club)

No obstante, este no es el único movimiento que se aguarda en River Plate durante esta ventana de transferencias. El presidente Jorge Brito ya advirtió que son optimistas para cerrar la vuelta de Gonzalo Pity Martínez: “Estamos muy confiados, hablamos con él antes y después del partido con Inter de Porto Alegre. Está trabajando con Bombincino, hace un tiempo que está trabajando en Argentina. Sabemos de su amor por River. Está todo en condiciones óptimas, pero hay un hecho que no depende de nosotros, que es que le queda un año de contrato. Pero verbalmente sabemos que el club árabe tiene voluntad. Somos optimistas que en las próximas horas o días podría llegar”.

También buscan dar un golpe en la zona del marcador central. Luego de que Nicolás Otamendi renovara con Benfica y consultar sin éxito por Germán Pezzella, en Núñez buscan repatriar a Lucas Martínez Quarta. Aunque al defensor lo seduce la posibilidad de volver a vestir la banda roja cruzada en el pecho, Fiorentina de Italia solamente lo dejaría ir mediante una venta. También sondearon la chance de volver a contar con Gonzalo Montiel, aunque por ahora la situación parece bastante compleja.

Seguir leyendo: