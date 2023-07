Por qué estuvo bien expulsado Gonzalo Piovi tras el agarrón a Lucas Beltrán en River-Racing

Se terminaba el primer tiempo en el estadio Monumental y el campeón de la Liga Profesional, River Plate, derrotaba 1-0 a Racing. En una de las últimas acciones de la etapa inicial, Lucas Beltrán encaró a toda velocidad en soledad rumbo al arco defendido por Matías Tagliamonte tras un milimétrico pase de Nicolás De La Cruz. El delantero millonario fue derribado a metros del área por Gonzalo Piovi, quien lo sujetó por detrás.

De inmediato, todo el público local pidió a los gritos la falta y la expulsión del defensor visitante. Sin embargo, el árbitro Facundo Tello mostró con seguridad la tarjeta amarilla para el hombre de la Academia. La explicación inicial del colegiado fue que Santiago Quirós venía cerrando la posición, por lo que Beltrán no tenía tan allanado el camino hacia la meta.

Pero segundos después, ante el reclamo de los futbolistas de River, llegó el llamado desde el VAR para que Tello fuera a revisar en el monitor del estadio la jugada de la controversia. Tras unos minutos, el árbitro mundialista corrió en dirección a Piovi para rectificar su fallo inicial y cambiar el cartón amarillo por la tarjeta roja. La expulsión, pese a las protestas de los jugadores de Racing, fue atinada, ya que el futbolista de la Academia evitó una situación manifiesta de gol.

Además de la correcta decisión de Tello, hubo otra polémica en la misma acción. En el pase de De La Cruz, Pablo Solari estaba en posición adelantada, pero el ex futbolista de Colo Colo no participa de la jugada, que luego es continuada por Beltrán. Por lo tanto, hubo acierto al no sancionar offside.

Por otra parte, hubo otra jugada que despertó las quejas en el banco de suplentes de Fernando Gago por una supuesta mano dentro del área de Enzo Díaz tras un centro desde la derecha de Tobías Rubio. El defensor de River se encontraba de espaldas, con sus brazos juntos y Tello indicó que el brazo estaba pegado al cuerpo, por lo que no hubo infracción y penal para Racing.

