Las conclusiones del libro que busca revisar cuáles son los grandes en Argentina: quién gana la puja Boca-River y el histórico afuera del top 5

La tapa del libro y los seis equipos más encumbrados según su estudio

“Todo nació casi como un juego entre amigos, como un típico debate futbolero, en el que cada uno exponía sus puntos de vista. A partir de este disparador fue que decidí tomar nota de los argumentos que esgrimían y así empecé a ordenar las ideas y los potenciales puntos en los cuales se podía cimentar esta investigación”. Lo que empezó como un debate matizado con chicanas entre asados se transformó en un libro. Y no cualquier libro: el que pretende revisar cuáles son en la actualidad los clubes grandes en Argentina, cuestionar la historia o, mejor dicho, lo masivamente aceptaro por tradición e historia.

Te puede interesar: Efecto Cavani-Boca: 10 estrellas internacionales top que se consagraron en Europa y probaron suerte en el fútbol argentino

Con ese disparador lúdico, Jorge Ocaña, licenciado en comunicación social, se propuso “realizar un revisionismo profundo y detallado que pusiera en tela de juicio esta frase que ya perdió total vigencia y afirma que en Argentina hay solo cinco equipos grandes, de igual condición”. “En primer término, no podemos decir hoy que River sea equivalente a San Lorenzo (por una infinidad de argumentos) ni tampoco debemos sacar de un plumazo a instituciones como Estudiantes que cuadruplica la cantidad de Libertadores que posee Racing, por citar algunos ejemplos”, se explaya en diálogo con Infobae.

“Además, resulta inviable supeditar la grandeza de cada equipo solo contemplando la cantidad de hinchas, porque si no Talleres de Córdoba sería más grande que el Pincha. En este caso yo hablaría solo de popularidad, porque la grandeza de cada club es mucho más que la suma de los simpatizantes que tiene cada uno”, subraya su punto. En consecuencia, se embarcó en una tarea titánica: “medir” la grandeza de los clubes de la Argentina a partir de 36 ítems que van desde los campeonatos ganados a nivel internacional y local, el historial con el clásico rival, la tabla histórica de puntos, la cantidad de hinchas o la masa societaria, la cantidad de descensos, venta de tickets y camisetas, el impacto en las redes sociales o los estadios; al nivel de las Inferiores o la cantidad de futbolistas aportados a la selección argentina. Cada tópico entregó una cantidad determinada de puntos, que lo llevó a la conclusión, no exenta de discusión. También realizó una encuesta y se entrevistó con periodistas de renombre, como Enrique Macaya Márquez, Fernando Niembro, Ernesto Cherquis Bialo y Alejandro Fabbri.

Te puede interesar: El impresionante recibimiento al campeón River Plate en el Monumental para el partido ante Racing

“Fue la propia Asociación del Fútbol Argentino, en el año 1937, quien legitimó a River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo por sobre los demás, otorgándoles oficialmente voto triple en las Asambleas Ordinarias y, por lo tanto, más poder que al resto. Pero, ¿por qué la AFA tomó esta decisión? ¿En qué se basó? En ese momento estas cinco instituciones tenían tres rasgos que las diferenciaban de las demás, ya que eran las únicas que:

• Contaban con más de 15.000 socios.

Te puede interesar: El impactante récord que batió River Plate tras su victoria ante Racing en el Monumental

• Tenían más de 20 años de actuación consecutiva en Primera División.

• Habían sido campeones de Primera División en dos o más temporadas.

O sea, que para distinguir a estos cinco clubes por sobre los demás y concederles más poder, la AFA se apoyó únicamente en 3 parámetros y nunca más, hasta hoy, se realizó una observación segmentada, puntual y argumentativa que discuta esta sentencia hegemónica que data del siglo pasado y que en la actualidad carece de toda razón, sustento y credibilidad. Después de 100 años seguimos insistiendo con que los cinco equipos grandes del siglo pasado siguen siendo los mismos hoy, clausurando despóticamente la inclusión de nuevas instituciones a este listado”, argumentó por qué le pareció pertinente “desarticular” el top 5 para tomarle una foto al panorama de hoy.

Los 36 ítems empleados para la medición

A los ítems les adosó “detalles bonus” para situaciones particulares. “Quién es más grande cuenta con muchas bonificaciones especiales que tienen que ver con el incremento de grandeza de cada club. Por ejemplo, la copa Libertadores ganada por River Plate en el año 2018 contra Boca Juniors, conquista a la que se le otorgó doble puntaje, a sabiendas de que casi la totalidad de nuestros entrevistados consideraron que el conjunto de Núñez aumentó su grandeza a partir de esta gesta en particular”, advirtió.

Ahora bien, ¿qué resultados arrojó su investigación? La sumatoria de puntos en los 36 parámetros ubicó a Boca en la cima con 266.372 unidades, seguido de River con 190.244. Tercero surgió Independiente con 132.733. Bastante más atrás, Racing quedó en el cuarto escalón con 74.085. Y, aquí el gran batacazo, según los parámetros de la obra, en quinta posición aparece Estudiantes con 53463. ¿San Lorenzo? Sexto, con 46.483. Y séptimo, Vélez, con 45.622.

Los resultados, claro, abonarán aún más la discusión y al folklore futbolero. Y dejó dos heridos que seguramente abrazarán la postura más tradicionalista y cuestionarán lo abarcativo del método, como River y San Lorenzo. Ocaña defiende el sentido de justicia y amplitud que le buscó dar al estudio.

-¿Por qué te decidiste por estos 36 ítems para medir la “grandeza”?

-En un primer momento teníamos 20, pero con el correr del tiempo fuimos aprendiendo de la gente que íbamos entrevistando y nos dimos cuenta de que la grandeza se medía por muchos aspectos. Entonces agregamos 16 más. Alejandro Fabbri nos adicionó 5 de estos 16 nuevos parámetros. Una de las cuestiones más importantes a la hora de fidelizar la información que contiene el libro estuvo dada a partir de lo que nosotros denominamos la democratización del libro. Es decir, la valorización de los ítems no fue realizada por mí, sino que fue la gente del fútbol (más de 4.000 personas que nos tocó entrevistar) la encargada de decidir cuáles eran los parámetros más determinantes para definir la grandeza de los clubes. Creo que el valor de este libro está dado a partir de la calidad de las fuentes que participaron de este trabajo. Tuve la suerte de interpelar a Enrique Macaya Márquez, Fernando Niembro, Ernesto Cherquis Bialo y Alejandro Fabbri, entre muchos otros periodistas de mucha trayectoria, durante los tres años y medio que demoró la realización de este trabajo de investigación. En estos encuentros, con referentes del periodismo deportivo, con futbolistas, dirigentes, socios e hinchas, pusimos a disposición una serie de encuestas y ellos fueron los encargados de la establecer la relevancia de cada parámetro. Creo que aquí estuvo la clave: el resultado final estuvo basado en la opinión del fútbol. Yo actué como una especie de moderador y ordenador de los datos que estas entrevistas nos aportaron.

-¿Esperabas o pensabas que podían darse estos resultados?

-Verdaderamente no. Sospechaba que Boca y River estaban bastante por encima de los demás, pero no sabía cómo sería el ordenamiento final que el resultado iba a arrojar. Durante el pasaje de datos en limpio, en el transcurso de la producción, empecé a notar una clara ventaja de algunos por sobre otros. Me sorprendió la consideración que tuvieron los entrevistados para con Estudiantes de La Plata. Aclaro que no soy hincha ni socio de Estudiantes.

Las bonificaciones adicionales contempladas para la sumatoria final

-¿Qué comentarios reuniste a partir de los resultados?

-Se ha generado un revuelo importante en estas últimas horas, mucha repercusión, por suerte. He recibido comentarios de todo color y tipo. Desde el “termo” que no admite absolutamente nada que tenga que ver con cualquier cosa que modifique el statu quo de su club, hasta las personas que valoran el recorrido del trabajo y, sobre todo, el ordenamiento y la puesta en valor que le dimos a ciertas cuestiones que nunca antes se habían puesto de manifiesto a la hora de cuantificar la grandeza. Lo que sí me sorprendió fue el nivel de las respuestas de los hinchas y socios cuando visitamos las canchas. Lejos del fanatismo, completaron de muy buena manera cada uno de los puntos puestos en consideración. El objetivo de este proyecto fue determinar, de manera segmentada, cuál es la grandeza de los principales equipos argentinos y por qué. La amplia mayoría de los hinchas agradece y respeta el caudal de información.

-Tal vez, los más perjudicados por los mismos son River, por quedar debajo de Boca, y San Lorenzo por salir de tu Top 5. ¿Qué reacciones tuviste específicamente de estos dos grupos de hinchas?

-River Plate es un club grande no solo de Argentina, sino de América. Es la institución más desarrollada a nivel institucional, con el mejor estadio del país, con un vínculo con la selección argentina único, con una infraestructura tremenda, más allá de lo estrictamente futbolístico. Podríamos estar toda la nota hablando de las cualidades del conjunto millonario. Pero, según la visión de nuestros entrevistados y de datos duros de la realidad, Boca Juniors le saca una ventaja importante en cuanto a la calidad y cantidad de títulos internacionales obtenidos; tiene más hinchas; domina el ranking de socios; lo supera en el historial; tiene mayor reconocimiento internacional; más repercusión mediática local; no descendió de categoría y le ganó en recaudaciones históricamente, entre otras particularidades analizadas. Respecto a Estudiantes y San Lorenzo, básicamente el predominio del Pincha sobre el Ciclón está basado en los logros internacionales obtenidos por el León (los de Boedo nunca pudieron consagrarse campeones del mundo), un estadio de última generación, su vínculo con el seleccionado, sus Divisiones Inferiores y el reconocimiento internacional que tiene el equipo platense.

-¿Por qué es tan importante en el folclore la puja por integrar el grupo de “grandes” en el fútbol argentino?

-Creo que la importancia está dada a partir de reconocerle a cada institución el lugar que merece y le corresponde por historia. A nivel económico, los derechos de televisación dependen mucho de la envergadura de cada club y esa evaluación privilegia a los equipos catalogados como grandes por sobre los supuestamente chicos.

El debate sigue abierto. Y seguramente seguirá nutriendo los asados, las mesas de café y las discusiones de tribuna, con 36 parámetros para argumentar posturas.

Ocaña, dueño de la idea y catalizador de la información y los testimonios

Seguir leyendo: