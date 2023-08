Efecto Cavani-Boca: 10 estrellas internacionales top que se consagraron en Europa y probaron suerte en el fútbol argentino

Los rostros que hicieron ruido con su desembarco en Argentina

La llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors ha revolucionado al fútbol argentino. Se trata de una apuesta fuerte del Xeneize para ir en busca de su máximo objetivo: la séptima Copa Libertadores. En un contexto en el que la economía nacional no favorece la búsqueda en el mercado internacional, vale la pena repasar las 10 estrellas mundiales que arribaron al torneo doméstico luego de brillar en Europa. Se trata de una selección subjetiva, que toma como parámetro las últimas dos décadas y no se han tenido en cuenta a jugadores extranjeros que tomaron impulso en la Argentina y luego explotaron en el Viejo Continente, como por ejemplo los casos del chileno Alexis Sánchez, el colombiano James Rodríguez o el uruguayo Sebastián Abreu. Tampoco fueron considerados los futbolistas que representaron a otros países como David Trezeguet o Mauro Camoranesi.

Te puede interesar: El súper equipo que quiere armar Racing: los cuatro refuerzos de élite que llegaron y qué otros nombres busca

Edinson Cavani a Boca Juniors

El uruguayo es la gran apuesta del Xeneize para la Copa Libertadores. Foto: Luciano González

El delantero fue presentado en La Bombonera y recibió el primer baño afectivo del hincha xeneize, que lo adoptó como un ídolo del futuro, sin pasado en el club ni en sus corazones, pero con la admiración que hace al cariño por un futbolista de primer nivel internacional que eligió a sus 36 años ponerse la camiseta azul y oro por encima de cualquier otra.

Te puede interesar: Fue campeón con el Feyenoord y Gallardo lo quiso para River: radiografía de Ezequiel Bullaude, nuevo refuerzo de Boca

Diego Godín a Vélez

El central no cumplió con las expectativas y se retiró en el Fortín. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El zaguero central, ícono de la Celeste y del Atlético Madrid, decidió ponerle punto final a su prolífica trayectoria como futbolística a los 37 años, luego de su último paso por el Fortín. Pese a que le quedaba medio año más de contrato, el uruguayo optó por ejecutar la cláusula de salida que tenía para cortar el vínculo con el club de Liniers al terminar la Liga Profesional y su vida tomará un nuevo destino.

Te puede interesar: Impacto en el mercado de pases: Racing acordó la incorporación de Juanfer Quintero

Paolo Guerrero a Racing

El goleador histórico de Perú no tuvo mucho protagonismo en La Gagoneta. (Foto: AP /Bruna Prado)

El delantero peruano tuvo un paso fugaz por la Academia y no logró el protagonismo que deseaba. Tras rescindir su vínculo contractual, la leyenda incaica continuará su carrera en la Liga de Quito. ”Me encantaría que Racing fuera campeón de América. Es mi mayor anhelo. Ya le dije a mis ex compañeros que, si lo consiguen, armo la fiesta yo”, dijo el goleador antes de partir.

Daniele De Rossi a Boca Juniors

El italiano cumplió su sueño de jugar en La Bombonera (Foto: EFE/Demian Alday/Archivo)

El italiano sólo jugó siete compromisos en el Xeneize y logró marcar un gol (a Almagro por Copa Argentina). “La experiencia fue maravillosa, aprendí mucho. Allá me di cuenta aún más de que el talento sin organización táctica se desperdicia, se convierte en un poco de confusión, hermosa a la vista, pero siempre estamos hablando de confusión”, analizó luego de su travesía por Sudamérica. Y recordó: “Elegí a Boca de niño, viendo jugar a Maradona. Me enamoré de la hinchada, todos dicen conocerla, pero ninguno la conoce”.

Cristian Rodríguez a Independiente

Entre 2015 y 2017, el uruguayo vistió la camiseta del Rojo. Foto: NA

Luego de su paso por Avellaneda, el uruguayo admitió que su experiencia en el Rojo le dejó “una sensación amarga” por la racha de lesiones que impidieron su continuidad y forzaron la rescisión del contrato seis meses antes de lo firmado. El ex volante del Atlético de Madrid se mostró desencantado por el final de esa etapa, ya que había llegado con el objetivo de “ser campeón”. ”Me lesioné mucho y no pude demostrar mi verdadero nivel. Fue el año que más me lesioné en mi carrera. Son cosas que pasan, no puedo tirarme a una pileta y ahogarme por eso. Sé que cuando jugué, no defraudé”, reconoció en una entrevista.

Paolo Montero a San Lorenzo

El central tuvo un paso por el Ciclón (Foto: NA)

El central con pasado en la Juventus vistió la camiseta azulgrana en la temporada 2005/06 bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, pero las lesiones no le permitieron tener continuidad. Luego, el tiempo los volvió a cruzar, dado que incursionó en la dirección técnica del Ciclón, cuando fue sugerido por Mauro Cetto, ex manager de la institución de Boedo.

Daniel Fonseca a River Plate

El uruguayo fue una gran apuesta del Millonario

El delantero llegó de la Juventus de Italia y en una de sus primeras presentaciones hizo delirar a los hinchas con un golazo en un Superclásico de verano disputado en Mendoza. Lo llamativo fue que un par de meses más tarde, con poca continuidad, rescindiría su contrato y se marcharía a Nacional de Uruguay, después de haber hecho declaraciones públicas en contra de Ramón Díaz, quien era el entrenador de La Banda por aquel entonces. “No me quiere, es arrogante y solamente habla con dos jugadores”, fue lo que disparó el uruguayo contra el riojano antes de desvincularse.

Paulo Wanchope a Rosario Central

La Cobra dejó su sello con un gol en un clásico ante Newell's

El legendario delantero de la selección de Costa Rica tuvo un paso fugaz por el Canalla. En 2006, luego de brillar en el Mundial que organizó Alemania, el goleador arribó al Gigante de Arroyito para ponerse la camiseta rosarina. Y en el recordado clásico que concluyó con victoria por 4 a 1, el tico fue uno de los autores de la gesta que se celebró como un campeonato. A pesar del poco tiempo, la Cobra dejó un grato recuerdo en Central.

El brasileño durante su mejor época en el Porto. Foto: REUTERS

De su temporada en Argentina quedaron algunos recuerdos de su particular personalidad y sus excentricidades. “Era muy buena persona, muy generoso. Le faltaba afecto, y a la vez por momentos era solitario”, lo definió alguien que lo trató en el día a día. Residía en un hotel céntrico, propiedad de Eduardo López, el polémico ex presidente del club leproso. De sus épocas de dinero fácil y despilfarro le habían quedado algunas costumbres curiosas. “Andaba siempre con seis o siete teléfonos celulares”. Compraba un aparato, gastaba el crédito en llamadas de larga distancia a familia y amigos y, cuando se le terminaba, en lugar de comprar una tarjeta o hacer una recarga, lo regalaba y compraba uno nuevo”. Casi no jugó y se marchó anticipadamente. Pero fue parte del título bajo la tutela del Tolo Gallego.

Carlos Sánchez a San Lorenzo

El defensor de 36 años firmó un contrato en el que debe participar (al menos) en el setenta por ciento de los partidos del conjunto de Ruben Darío Insua para continuar hasta finales del 2024; en caso contrario, las partes negociarán una renovación o directamente quedará libre. El colombiano es uno de los pilares del Ciclón, que busca una conquista continental en la Copa Sudamericana. La Roca, ex Aston Villa, Fiorentina y West Ham United, participó con Colombia de los Mundiales de Brasil 2014 (cuartos de final) y Rusia 2018 (octavos).

SEGUIR LEYENDO