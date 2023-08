De Los Increíbles a Mike Wazowski: la batalla entre los clubes por presentar a los jugadores de la forma más original en las redes

Federico Girotti en San Lorenzo

Con el mercado de pases a nivel global en su punto de ebullición, los clubes presentan refuerzos día a día. Y para generar interacciones en las redes sociales y conviertirse en tendencia, el plan es idear estrategias originales para la presentación de futbolistas o renovaciones de contrato.

En los últimos días, River armó una imagen montada para darle la bienvenida a Ramiro Funes Mori, recordando el gol de cabeza que convirtió en un Superclásico disputado en la Bombonera a la salida de un tiro de esquina que no debió ser sancionado. Por su parte, Boca celebró el arribo de Edinson Cavani con otro afiche que graficó la valija del uruguayo con su boina y un mate a mano en el mismísimo campo de juego del estadio xeneize.

El Toluca de México irrumpió en escena para mostrar a su nueva cara: el ex Lanús Tomás Belmonte. El corto de un minuto y medio comienza con un guardia de seguridad mexicano que sueña que es argentino. El hombre, que aprovecha las horas de trabajo para descansar, se ve feliz con una camiseta albiceleste y un mate, motivo por el cual se despierta sobresaltado y decide acudir a un tarotista para entender las razones detrás de sus pensamientos. Las cartas le dicen entonces que quien está por llegar a su vida “es una persona muy profesional, aguerrida, entregada y buen compañero”, y además vinculada al número 5. Hasta que el experto le tira la carta del diablo: “Esta es la persona de la cual le estoy hablando”.

River presentó a Funes Mori recordando su gol de córner a Boca; el Xeneize armó una imagen en la Bombonera para recibir al uruguayo Cavani

Racing también apostó con su impronta propia para presentar a dos extranjeros como el colombiano Roger Martínez, “el buen hijo que vuelve a casa siempre”, y el uruguayo Gabriel Martirena.

Pero la gran nota la dieron San Lorenzo y Ferro. El Ciclón personificó a Dash, el personaje de la película animada Los Increíbles, con Federico Girotti, a quien le encontraron un parecido físico. “Qué increíble estar acá”, dijo el ex River y Talleres de Córdoba, desde el campo del Nuevo Gasómetro, como si hubiera caído del cielo. En la misma sintonía, el Verdolaga confirmó la continuidad de una de sus figuras, Claudio Mosca, con el protagonista de Monsters Inc, Mike Wazowski. “Mike, no ordenaste tu papeleo anoche”, le dice el mediocampista de 32 años, en referencia a una frase de la película de Pixar.

LA PRESENTACIÓN DE TOMÁS BELMONTE EN TOLUCA DE MÉXICO

ASÍ PRESENTÓ RACING A SUS REFUERZOS

LA RENOVACIÓN DE CLAUDIO MOSCA EN FERRO CARRIL OESTE

