Ibai Llanos se hartó de Mbappé por sus exigencias al Real Madrid : “¿Qué más quiere?”

El streamer, fanático del Real Madrid, apuntó contra el jugador del PSG

Este es el segundo mercado de pases en el que los caminos de Kylian Mbappé y Real Madrid se acercan, pero no se unen. El delantero del PSG es la máxima aspiración del conjunto blanco pero nuevamente parece que los fanáticos deberán esperar porque el fichaje se sigue dilatando debido al conflicto del jugador con su club y por sus exigencias. Todos esto ha provocado el enfado de Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del planeta.

Te puede interesar: En Francia dan por perdido a Mbappé: esta es la única opción de quedarse e implicaría una prima millonaria

El español aprovechó una de sus trasmisiones para manifestar su opinión sobre el goleador francés que por el momento se entrena con los jugadores “no deseados” del club parisino ya que no fue incluido en la gira por Asia al negarse a renovar su vínculo que expira en junio de 2024. “Me ha decepcionado un poco bastante. Todo este rollo de la pasta, la prima, la fidelidad y de su puta madre, me tiene cansado a un nivel que no comprendo. Si tu quieres venir al Real Madrid, que sabes que tienes que venir a Real Madrid, que quieres venir, por qué estás montando todo esto cuando eres ultra tri superhipermillonario”, disparó.

Ibai dejó en claro que es entendible que los futbolistas quieran siempre ganar más dinero, porque es algo que ocurre en todas las profesiones, pero se manifestó molesto porque, según su mirada, el club español le ha hecho ofertas que superan en contratos a cualquiera que exista en la actualidad en Europa: “Es que no se puede ganar mas. Es decir, coño, te han apartado, te quieren vender. Que prima de fidelidad, de la prima de no se qué, si no paras de rascar pasta todo el rato, del contrato del PSG, del contrato del Madrid, de la prima del fichaje, de la prima de no se qué, de la prima de mi pueblo que se llama Marta, de la prima de mi pueblo que se llama Sofia. Macho, ya está”.

Te puede interesar: “Prima de fidelidad”: la millonaria cláusula contrarreloj que PSG deberá pagarle a Mbappé

En este sentido, insistió en que es momento de que el goleador de el salto al equipo más ganador de Europa para así demostrar que quiere la gloria en la Champions League: “Ya está Mbappé. Tienes muchísima pasta, te la has ganado, te la has merecido, eres el número uno. Bueno pues ven al Madrid a ganar mucha pasta, llega a una final de la Champions que no sea cuando hubo COVID, que fue una ronda que no hubo ida y vuelta. Ve a las grandes citas, tío, ya está joder, aburre”.

Ibai recordó que a lo largo de la historia varios de los mejores jugadores de todos los tiempos pasaron por Real Madrid y, según él, no hubo tantas negociaciones y conflictos por asuntos contractuales: “Vino Cristiano Ronaldo sin tanta puta gillipollez”. Y remarcó que el portugués marcó 500 goles, ganó más de 20 títulos y cinco Champions League para demostrarle al planeta que merecía el Balón de Oro.

Te puede interesar: Crece la tensión entre Kylian Mbappé y el PSG: la decisión que tomó el delantero ante las propuestas del Liverpool y Real Madrid

“Yo entiendo que este tío aunque tenga mucho dinero quiere mas, vale, porque es así, como todos los futbolistas y los jugadores de baloncesto y actores y lo que sea, perfecto. Pero macho, si no has parado de rascar: contrato supermillonario del PSG, prima de fidelidad, prima de renovación, prima de fichaje, el mejor contrato del Real Madrid, los mejores acuerdos comerciales... ¿Qué mas quieres si eres el número uno en todo? Por delante de eso no hay nada más. ¿Qué hay por encima? ¿Arabia Saudita? Bueno, pues sí hombre, podrías irte a ganar más, pero dentro de Europa no hay nada mas por encima de Mbappé que tiene el mejor contrato de Europa, o el segundo o el terceo, pues qué mas quiere, ya está. Se acabó”, sentenció.

Cabe recordar que el francés estuvo a punto de ser fichaje de Real Madrid en 2022, pero a último momento renovó su vínculo con PSG a cambio de un contrato récord. Pero, como este expira en 2024 y ha decidido por el momento no extenderlo, el club parisino lo ha borrado de su gira por Asia y por el momento no será tenido en cuenta. Es decir que, Mbappé, uno de los mejores jugadores del planeta, podría estar una temporada sin jugar.

Mientras, en España el cuadro blanco apuesta por contratarlo a mediados de próximo año ya que no está dispuesto a pagar una fortuna por su pase cuando en 12 meses puede conseguirlo gratis. Es por eso que el mundo del fútbol se pregunta qué pasará con el delantero de 24 años.

Seguir leyendo: