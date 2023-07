Una influencer brasileña aseguró haber participado en una fiesta sexual con Neymar: “No hubo límites”

La influencer Sophie Barclay reveló una anécdota que tiene a Neymar como protagonista

Hay una característica que suele faltar en la vida alrededor de Neymar Jr., y es la tranquilidad. En medio de la pretemporada con el París Saint Germain en Japón, y mientras espera su segundo hijo con Bruna Biancardi, una nueva polémica se desató por las declaraciones de una influencer, que describió abiertamente una experiencia en la que habría participado con el atacante. Sophia Barclay, que actualmente tiene 130 mil seguidores en Instagram, otorgó una entrevista radial y describió una fiesta sexual en la que, según su testimonio, el extremo tuvo un momento íntimo con un surfista y amigo de él.

Te puede interesar: La polémica sentencia de una histórica figura de Brasil: “Neymar es mejor técnicamente que Messi, Cristiano Ronaldo y De Bruyne”

Para arrancar la anécdota, de la que se hicieron eco los principales medios de Brasil y España, Sophia confirmó que todo sucedió durante una fiesta que el jugador organizó durante la pandemia de coronavirus en el año 2021. Una reglamentación que tuvo la reunión es que todos los invitados tuvieron que dejar sus celulares en la entrada a los agentes de seguridad como garantía de que no se filtrara la existencia de la celebración. La mujer subrayó que en un momento de la noche se encontró teniendo relaciones sexuales con tres personas más.

La influencer detalló en conversación con el programa Chupim que los presentes eran otra chica, Neymar y el surfista Pedro Scooby. A continuación, sacó a la luz un detalle por lo cual recibió amenazas de muerte en sus redes sociales .“Ellos dos tuvieron sexo entre ellos. Entonces nos pusimos en el medio la chica y yo. Y se besaron. Todos se besaron. No hubo límites”, aseguró generando la sorpresa de los entrevistadores. Sin embargo, tanto la emisora como la protagonista recibieron un feedback negativo por parte del público.

El surfista Pedro Scooby es el tercer implicado en la historia de la influencer

Pedro Scooby, surfista brasileño de 34 años, es conocido por su capacidad deportiva y también por ser una figura pública fuera de las olas. El nacido en Rio de Janeiro tiene tres hijos con la actriz Luana Piovanni, a la que dejó para iniciar un romance con la famosa cantante Annita. Además, viene de participar en la pasada edición de Gran Hermano Brasil y actualmente cuenta con seis millones de seguidores en Instagram, por lo que su repercusión es importante en su país natal.

Te puede interesar: El furor por Messi desató un inesperado problema con las camisetas de Inter Miami

Barclay, por su parte, reafirmó que sus dichos son reales y utilizó sus perfiles para enviar un dardo al público, el cual llegó a enviarle mensajes agresivos ante su versión. “Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila... Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar de mi propia vida. Estoy cansada de que me falten al respeto”, redactó para después mostrar una captura en la que un seguidor la amenazó.

Seguir leyendo: