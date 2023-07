Un ayudante de Sampaoli agredió a una estrella del Flamengo y desató un escándalo en Brasil

Un ayudante de Sampaoli golpeó a una estrella del Flamengo

Por la fecha 17 del torneo Brasileirao, el Flamengo de Jorge Sampaoli logró un gran triunfo en su visita a Belo Horizonte: superó 2-1 al Atlético Mineiro después de estar abajo en el marcador y cosechó una victoria que le permitió subir al segundo lugar de las posiciones que encabeza el Botafogo.

Pero más allá de los goles del uruguayo De Arrascaeta y Franca que le dieron los tres puntos al equipo de Río de Janeiro, se produjo un hecho que desató un escándalo en el fútbol de Brasil. Según indicó una de las estrellas del plantel Pedro Guilherme, quien fue el máximo goleador del Mengao en la última Copa Libertadores, el preparador físico Pablo Hernández lo agredió una vez que terminó el encuentro.

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos que recibí en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Hernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, escribió el futbolista de 26 años en sus redes sociales.

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas”, agregó el atacante que convirtió 12 goles en la última Libertadores que ganó Flamengo tras superar en la definición al Palmeiras.

Pedro fue la gran figura del Flamengo campeón de la Libertadores 2022 (REUTERS/Sergio Moraes)

“Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy”, sumó Pedro en su descargo.

¿Qué fue lo que provocó la agresión del ayudante de Sampaoli tras la victoria del equipo en Belo Horizonte? Según indicaron varios medios brasileños, entre ellos O Globo, el elegido como el mejor jugador del máximo torneo continental de clubes de fútbol en Sudamérica se fue a sentar directo al banco de suplentes luego de que dos compañeros -Luiz Araújo y Everton Cebolinha- ingresaron al campo de juego en lugar de que el DT lo haya llamado a él.

Esto habría generado el enojo del preparador físico argentino, que una vez que se encontró con Guilherme en el vestuario, le propinó un golpe de puño en la boca que le provocó una lesión en la zona del labio. “El argentino dijo que el hecho de que Pedro no se quedara en el área de calentamiento fue una falta de respeto. El número 9 replicó que quien no le tiene respeto es la comisión técnica de Sampaoli, alegando que el trato recibido no es el correcto y que se ha desvirtuado desde su llegada al club”, explicó Globo Esporte en su sitio web.

Según indicaron los medios de Brasil, y tal cual se puede ver en las imágenes de varias transmisiones de TV que quedaron atentas a los hechos, los jugadores del plantel se solidarizaron con Pedro y fueron a testificar (Thiago Maia, Everton Cebolinha y Pablo) a su favor en una comisaría de Belo Horizonte donde, además, se le realizó un examen forense al futbolista que lleva la camiseta número 9 del Mengao. Por este motivo, se retrasó la llegada del plantel de Flamengo a Río.

En la publicación que subió a su cuenta de Instagram, Guilherme recibió el apoyo de varios jugadores, entre ellos del chileno Arturo Vidal, quien se despidió del equipo enfrentado con el DT oriundo de Casilda. “Estamos juntos, hermano”, escribió el volante que ahora milita en el Atlético Paranaense

Frente a lo sucedido, habrá que ver qué medidas tomará la dirigencia del Flamengo con Pablo Hernández. Según el periodista Vene Casagrande, la relación entre la plantilla y Sampaoli está rota después de la reacción que tuvo el entrenador frente a lo sucedido con Pedro. “Jugadores indignados por la actitud del preparador físico y la forma en que el técnico argentino manejó el asunto entre bambalinas”, indicó.

Pablo Hernández, el preparador físico del Flamengo

El descargo de Pedro Guilherme tras ser agredido por el PF de Sampaoli

La publicación de Pedro Guilherme tras ser golpeado

