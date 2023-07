Chiquito Romero contó al detalle cómo fue su primer encuentro con el Dibu Martínez en Inglaterra: “Todo llega en la vida”

Chiquito Romero contó una anécdota del día que conoció al Dibu Martínez

No hace muchos años, Sergio Romero era el dueño del arco de la selección argentina. Chiquito tenía ese puesto bien ganado y lo defendió en dos Mundiales, tres Copas América y los Juegos Olímpicos, entre otros torneos. Por ello, su palabra no pasó desapercibida al hablar del Dibu Martínez y también de un posible regreso si es que Lionel Scaloni decide volver a convocarlo.

“Nunca le cierro las puertas a la Selección”, indicó Romero en una conferencia de prensa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) brindada el jueves, en la previa al partido contra Independiente por la Fecha 27 del campeonato. “Soy un convencido de que cuando uno hace las cosas bien el llamado puede llegar y estoy en el club más grande de la Argentina haciéndolo de la mejor manera posible”, aseguró.

El futbolista misionero de 36 años, que posee el récord de presencias en el arco de la Argentina con 96 partidos disputados, valoró el nivel mostrado por el Dibu y reveló una vieja anécdota de cuando ambos estaban en la Premier League.

“Al Dibu lo conocí cuando él estaba en Arsenal y yo en el Manchester United. Un día se me apareció un grandote atrás mío que me tocó la espalda y me dio un beso. Me contó rápido su historia de que se había ido de joven al Arsenal y que su sueño era jugar en la Primera. Yo le dije: ‘todo llega en la vida, más si uno es perseverante y dedicado. Las cosas llegan’”, contó Chiquito.

Dibu Martínez jugó un papel crucial para que el Arsenal gane la FA Cup y la Community Shield en 2020 (REUTERS/Andrew Couldridge)

Posteriormente, Romero habló de lo importante que fue el camino que recorrió Emi Martínez y lo clave que es tener constancia para los jugadores: “Le llegó esa final que gana con Arsenal en la FA Cup y al tiempito lo vendieron al Aston Villa. Desde ese momento, despegó y mostró todo lo que tenía guardado. Si vos bajás los brazos porque no te llega la oportunidad, no tenés que ser futbolista”.

Tras la consagración con la Argentina en Qatar, el Dibu Martínez había destacado la gran trayectoria que tuvo Chiquito Romero en la Selección. “Todos me dicen ‘Dibu, Dibu’. Sí, pero Romero jugó 100 partidos y tiene 44 arcos en cero. Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia. Yo no puedo decir que soy el mejor cuando me falta muchísimo. Quiero llegar a los 100 partidos. Superar a Chiquito. Todos hablan de la época del Goyco, del Pato, pero Chiquito hizo un gran trabajo en la Selección. Llegó a la final del Mundo, dos finales de Copa América. Tuvimos la mala suerte de perderlas, pero hizo un gran trabajo en la Selección”, expresó.

Desde entonces, ambos han intercambiado elogios y el propio Chiquito Romero mantiene la ilusión de volver a ser llamado por Lionel Scaloni, lo que implicaría que compartir el arco con un Dibu Martínez que desde que irrumpió en la Selección ha tenido un papel muy destacado con la obtención de la Copa América 2021 y la Copa Mundial de la FIFA 2022.

