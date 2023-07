Los gestos de Beckham durante la firma del contrato de Messi y el paseo en un lujoso barco con los dueños de Inter Miami

Firma De Contrato De Lionel Messi En Inter Miami

David Beckham se contuvo todo lo que pudo. Incluso cuando el acuerdo era inminente, evitó dar declaraciones frente a las cámaras de un canal argentino previo a la presentación de Lionel Messi como nuevo futbolista de Inter Miami. El inglés fue uno de los máximos responsables del desembarco del astro argentino en la franquicia norteamericana que tendrá el honor de verlo debutar con las Garzas esta noche en el duelo contra Cruz Azul por la Leagues Cup.

Te puede interesar: Las reacciones de Victoria Beckham tras la presentación de Messi en Inter Miami: burla a su marido y cálida bienvenida a Antonela Roccuzzo

El ex futbolista inglés se guardó todo para el momento de la esperada firma del contrato. Messi jugará los próximos dos años en el elenco rosa de la Florida y, sin lugar a dudas, el propietario y presidente de operaciones de fútbol (ese es el cargo que figura en la web oficial) fue uno de los más felices por la contratación de Leo.

En las últimas horas se divulgaron imágenes de lo que fue el acto de firma de contrato en las oficina presidencial de Inter Miami. Estuvieron presentes Messi junto a Beckham y los hermanos Jorge y José Mas (también propietarios y gerentes). David no pudo contener la emoción al estrechar la mano con Messi justo antes de la rúbrica. Además, como si fuera su asistente personal, se encargó de doblar prolijamente una de las dos camisetas que se exhibieron en el escritorio. Apretón de manos, abrazo, y foto de bienvenida. Para el británico fue seguramente el día más importante de su carrera como directivo.

Te puede interesar: David Beckham explicó “la montaña rusa” que originó el arribo de Lionel Messi y habló sobre su posible debut ante Cruz Azul

Vale recordar que Inter Miami CF hizo oficial el anuncio del fichaje de su Jugador Franquicia, que firmó hasta fines de 2025, el sábado pasado. “Me siento honrado de dar la bienvenida a Leo Messi y su familia a su nuevo hogar. En 2018 hicimos la promesa de construir un club ambiciosos que atrajera a los jugadores de élite del mundo. Un club que transformaría la visión global del fútbol en los Estados Unidos y garantizaría que donde sea que se hable de fútbol, Inter Miami sea parte de la conversación”, declaró Jorge Más.

Messi En Barco Con La Familia

Pero al margen de las formalidades, trámites burocráticos y actos protocolares, a Messi quisieron agasajarlo con un paseo en barco junto a toda su familia. Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro lo acompañaron en una excursión en la que recorrieron las aguas de Key Biscayne y no faltó el brindis con champagne.

Te puede interesar: El video de bienvenida que David Beckham le preparó a Lionel Messi tras confirmarse su llegada al Inter de Miami

Si bien no se mostraron mayores lujos y comodidades del bote, el Harmony of the Seas es uno de los cruceros más grandes del mundo y tiene mucho entretenimiento familiar como el tobogán de agua más alto en el mar, casino, teatro con actuaciones de Broadway y experiencias gastronómicas que recorren todos los continentes desde Asia hasta el Mediterráneo.

Por lo pronto, Lionel Messi pondrá primera en el equipo dirigido por Gerardo Martino esta noche, cuando Inter Miami y Cruz Azul de México se vean las caras desde las 21 (hora argentina) en el estadio DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la primera fecha de la Leagues Cup. Tanto el número 10 como el español Sergio Busquets formarán parte de los relevos. Aunque figuran en las semifinales de la US Open Cup, las Garzas no viven un buen momento ya que solamente ganaron un partido de sus últimos 10. Además aparecen en el último lugar en la Conferencia Este de la MLS.

Seguir leyendo: