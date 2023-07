Las perlitas del recital de Messi en la goleada del Inter Miami: del diálogo con Peque Schwartzman en pleno partido al admirador tackleado

Luego de ser reemplazado, Lionel Messi charló con Diego Schwartzman al lado de la cancha

La goleada del Inter Miami 4-0 ante el Atlanta United por la segunda fecha de la Leagues Cup, en el Estadio DRV PNK dejó mucha tela para cortar dentro y fuera de la cancha. En ese marco descontracturado que caracteriza al fútbol norteamericano las perlitas estuvieron a la orden del día en una victoria que le permitió al elenco dirigido por Gerardo Martino clasificarse a los 16avos del certamen que nuclea a equipos de la Major League Soccer (MLS), México y Canadá.

Luego de uno de los dos tantos convertidos por Messi, se pudo ver el festejo de su mamá, Celia, quien también había estado en el debut ante Cruz Azul, que también fue victoria de Las Garzas gracias al golazo espectacular de tiro libre del argentino. Antes del encuentro, su madre también recibió un tierno gesto de David Beckham, quien se acercó a abrazarla.

El abrazo de David Beckham a Celia, la mamá de Lionel Messi

Fue una brillante labor de Messi, que marcó dos tantos y abrió el triunfo de su equipo, que en todos sus partidos durante la temporada de la MLS no marcó más de dos goles, pero en esta ocasión concretó cuatro en una noche histórica y en un marco de fiesta que parece ser el que acompañará a la franquicia de la Florida en cada presentación.

Leo fue reemplazado a los 77 minutos por el estadounidense Robbie Robinson y cuando llegó al banco de los suplentes un hincha quiso acercarse, pero fue tomado por los efectivos de seguridad. En la conferencia de prensa Martino explicó que “esto no debería pasar, pero se entiende desde la figura que representa Messi y puede volver a pasar”.

Hincha del Inter Miami ingresó al campo de juego para saludar a Lionel Messi, rápidamente fue interceptado y retenido por la seguridad.

Una vez que llegó al banco de los suplentes Messi observó parado el resto de los minutos y se le acercó otro destacado deportista argentino, Diego Schwartzman. Ambos conversaron y luego el tenista sacó una selfie que subió a sus redes sociales en una clara postal de cómo se vive el fútbol en los Estados Unidos, donde un espectador en un sector VIP puede interactuar con los jugadores.

Terminado el encuentro en el que el Inter Miami fue muy superior al Atlanta United, Messi ingresó a felicitar a sus compañeros y saludó a sus rivales, entre ellos otro campeón mundial en Qatar 2022, Thiago Almada con el que intercambió su camiseta.

Lionel Messi cambió su camiseta con Thiago Almada, que juega en el Atlanta United .

Otra vez los hijos y familiares de los futbolistas pudieron ingresar en el campo de juego una vez terminado el encuentro. Entre ellos se lució Thiago Messi que metió un caño a otro niño en un momento de plena diversión.

El Inter Miami, dirigido por Gerardo Martino, jugó un partido notable y fue superior a ex conjunto conducido por el Tata y que supo ser campeón de la mano del estratega rosarino. No le dio chances a su rival. El elenco al que Messi le cambió la impronta venía de once encuentros sin triunfos antes del debut del capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

Esto recién empieza y en este cambio de aire que necesitaba el Inter Miami, contar con el mejor futbolista del planeta fue determinante.

El caño de Thiago Messi jugando con otros niños en el campo de juego del Inter Miami

