El primer mensaje de LeBron James después del paro cardíaco que sufrió su hijo

LeBron James en compañía de Bronny (AP)

El paro cardíaco sufrido por Bronny, hijo de LeBron James, durante un entrenamiento con el equipo de la Universidad del Sur de California (USC) preocupó al mundo del baloncesto y puso el foco en la familia del máximo anotador histórico de la NBA. Esta situación motivó distintas plegarias por parte de diferentes personalidades y de los fanáticos. Luego de que la rápida asistencia en el Centro Médico Cedars-Sinai le salvara la vida a su primogénito, su padre agradeció las muestras de afecto.

La gran figura de Los Ángeles Lakers escribió una publicación en su cuenta personal de Twitter, en su primera expresión pública sobre lo sucedido el pasado lunes: “Quiero agradecer a las innumerables personas que envían amor y oraciones a mi familia. Lo sentimos y estoy muy agradecido. Todo el mundo está muy bien. Tenemos nuestra familia unida, segura y saludable, y sentimos su amor. Tendré más que decir cuando estemos listos, ¡pero quería decirles a todos cuánto ha significado su apoyo para todos nosotros!”.

El episodio tuvo lugar el primer día de esta semana a las 9:26 a.m. en una práctica realizada en el Galen Center, establecimiento desde donde se realizó el llamado al 911. Esta cinta detalló que Bronny estaba inconsciente durante la comunicación con los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. También se supo que necesitó de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de ser trasladado de urgencia al hospital. Fue llevado en una ambulancia con luces y sirenas de Código 3 al nosocomio de alta complejidad localizado en California.

Un portavoz de la familia intentó transmitir tranquilidad después del acontecimiento en diálogo con el portal de noticias TMZ Sports: “Ahora está estable y ya no está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pedimos respeto y privacidad para la familia James y actualizaremos a los medios cuando haya más información”. Con el paso de las horas, el joven de 18 años mostró una visible mejoría para alegría de sus seres queridos.

El mensaje de LeBron James

“Bronny está mucho mejor... lo suficientemente bien como para que sus padres estén más tranquilos. No quiere decir, por supuesto, que no están ansiosos por saber qué causó que el corazón de Bronny se detuviera, pero parece que sus médicos los tranquilizaron lo suficiente como para calmar el miedo. Una palabra utilizada para describirlos: ‘optimistas’”, manifestaron desde su entorno al citado medio.

LeBron James se mostró públicamente el martes pasado afuera del hospital de West Hollywood, llegó en un SUV Cadilac negro para mantenerse cerca de su primer hijo. Además, el hermano menor de Bronny publicó una foto de ambos con un emoticón de un corazón para mandar sus buenas vibras de cara a la recuperación. En la imagen están Bronny y Bryce parados uno al lado del otro observando la pantalla de un teléfono. En tanto, la esposa de LeBron, Savannah, permanece con su familia en este duro momento.

Ahora será momento de analizar los próximos pasos de su puesta a punto para regresar a la madera en el corto plazo, si los médicos lo autorizan. Esto no sería un hecho descabellado, ya que Vincent Iwuchukwu sufrió un hecho similar dentro de los USC Trojans. Padeció un paro cardíaco en medio de un entrenamiento desarrollado en julio de 2022, fue revivido en el lugar por entrenadores de la USC usando un desfibrilador externo automático, logró recuperarse y se reincorporó la temporada pasada al equipo.

La comunicación al 911 para pedir auxilio para el hijo mayor de LeBron James

Bronny promedió 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en el equipo del colegio Sierra Canyon, recientemente se incorporó a los USC Trojans para seguir su escalada hasta la NBA, fue elegido en el All-American de McDonald’s durante su último año de secundaria y varios analistas creen en su potencial para ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA de 2024.

Con ese objetivo en la cabeza, el jugador de 38 años ha expresado varias veces su ambición de jugar a su lado en la liga estadounidense en un futuro cercano: “Necesito estar en la cancha con mi hijo, quiero estar en la cancha con Bronny. No quiero decir que haremos uno contra uno en un juego, pero me encantaría hacer algo al estilo de Ken Griffey Sr. and Jr. Sería increíble, sin duda. Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA, así que si quiere hacer eso, tiene que trabajar para eso. Ya estoy aquí, solo lo estoy esperando”.

