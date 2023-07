El hijo mayor de LeBron James sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su equipo universitario

LeBron James, estrella de la NBA, junto a su hijo Bronny (AP)

Una noticia ha generado gran preocupación en el mundo del baloncesto. Bronny, hijo mayor de LeBron James, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con el equipo de la University of Southern California (USC) llevado a cabo este lunes, según ha confirmado el portal de noticias TMZ Sports.

“Ayer, mientras practicaba, Bronny James sufrió un paro cardíaco. El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora está estable y ya no está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Pedimos respeto y privacidad para la familia James y actualizaremos a los medios cuando haya más información”, dijo un portavoz de la familia al citado medio.

La noticia fue confirmada por el periodista Shams Charania, especialista en NBA del sitio The Athletic, quien hizo público el comunicado donde detalla cómo sucedieron los hechos y se aclara que ahora su condición es estable. “LeBron y Savannah (su esposa) desean enviar públicamente su más profundo agradecimiento y aprecio al personal médico de la USC por su increíble trabajo y dedicación para la seguridad de sus atletas”, cierra el escrito.

Según lo publicado por TMZ Sports, se hizo una llamada al 911 a las 9:26 a.m. del lunes desde el Galen Center de la USC, el lugar donde juega y practica el equipo. Bronny, que tan solo tiene 18 años, había colapsado y se encontraba inconsciente, por lo que fue llevado en ambulancia al hospital.

Bronny fue figura del colegio Sierra Canyon y recientemente se incorporó a los USC Trojans para continuar su ascenso hasta la NBA (AP)

El hijo mayor de LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA y gran figura de Los Ángeles Lakers, fue elegido en el All-American de McDonald’s durante su último año de secundaria y su padre ha expresado varias veces su deseo de que puedan jugar juntos en la liga estadounidense en un futuro cercano.

Bronny promedió 14 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en el equipo del colegio Sierra Canyon y recientemente se incorporó a los USC Trojans para continuar su ascenso hasta la NBA.

Varios analistas creen que el joven de 18 años tiene el potencial necesario para ser una seleccionado en la primera ronda en el Draft de la NBA de 2024, con la intención de LeBron James de jugar en el mismo equipo que su hijo antes de retirarse.

“Necesito estar en la cancha con mi hijo, quiero estar en la cancha con Bronny. No quiero decir que haremos uno contra uno en un juego, pero me encantaría hacer algo al estilo de Ken Griffey Sr. and Jr. Sería increíble, sin duda. Le pregunto cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA, así que si quiere hacer eso, tiene que trabajar para eso. Ya estoy aquí, solo lo estoy esperando”, dijo el jugador de 38 años en una entrevista el pasado enero.

Bryce James, hijo menor de LeBron y Savannah, también es un prospecto que parece tener futuro en la élite. El escolta de 16 años impresionó con sus actuaciones en Campbell Hall School y muchos scouts de la NBA lo tienen en el radar.

